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  4. Dehşete düşüren olay! Cinnet getiren kadın, eşini öldürdü

Dehşete düşüren olay! Cinnet getiren kadın, eşini öldürdü

30.08.2021 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak’ta cinnet getiren kadın, kocasını bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan koca, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Dehşete düşüren olay! Cinnet getiren kadın, eşini öldürdü

Edinilen bilgilere göre olay, Uşak merkeze bağlı Karaağaç Mahallesi 2.Serçe Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre Yaşar Akbulut ( 36) ve karısı S.A. (37) henüz bilinmeyen sebepten evde tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek yerini kavgaya bıraktı. Kavga sırasında cinnet getiren S.A., mutfaktan aldığı bıçakla kocasını bıçakladı. İhbarlar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Yaşar Akbulut, sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli S.A. ise ekiplerce olay yerinde gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Uşak
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Okuyucu Yorumları 13 yorum
bu erkeğe yapılan şiddet ne zaman son bulacak. evli erkek olarak 10 yıldır 1 gözüm açık uyuyorum.
adam öldürseydi kadın cinayeti diye ortalık ayağa kalkardı .kedın öldürdüyse soran olmaz.öldüren herkimse haksız ....
corana tıranmsı bu covit olan kişilerde bazaları etkiliyor başıma geldi biliyorum

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