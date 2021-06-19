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Dehşete düşüren olay! Kedisini öldüren köpeğin sahibini vurdu

19.06.2021 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da Gürsel S. (53), dün kedisini öldüren köpeğin bugün bağlı olmaması nedeniyle tartıştığı sahibi zabıta Yücel Güler'i (53) tabancayla vurarak, yaraladı. Köpeğe de tüfekle ateş eden ancak vuramayan Gürsel S., gözaltına alınırken, "3-4 yıllık komşuyuz. Zabıtalığına güvenip, racon kesti. Dün köpeği, kediyi parçaladı. Ben de 'Bağla' dedim; bugün bağlamadı, küfretti" dedi.

Dehşete düşüren olay! Kedisini öldüren köpeğin sahibini vurdu

Olay, saat 09.30 sıralarında, Dağkent Mahallesi 4'üncü Sokak'ta meydana geldi. Yan yana villalarda oturan komşulardan Yücel Güler'in bahçesinde beslediği köpeği, iddiaya göre, dün Gürsel S.'nin bahçesine atladı. Köpek, saldırdığı kedinin ölmesine neden oldu. Gürsel S. de aynı gün tartıştığı Güler'e, köpeğini bahçede bağlı tutmasını söyledi. Köpek bugün de bahçede bağlı olmayınca 2 komşu arasında tekrar çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Gürsel S., evinden aldığı tabancayla Güler'e ateş açtı. Mermilerden biri, Güler'in vücuduna isabet etti.

KÖPEĞE DE TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

Gürsel S., daha sonra evden tüfeği alıp, bu kez köpeğe ateş etti ancak saçmalar, hayvana isabet etmedi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Yücel Güler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bolu Belediyesi'nde zabıta olarak görev yapan Güler'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Hollanda'da emekli olduktan sonra Bolu'ya yerleştiği öğrenilen Gürsel S. ise bahçede bekleyip, gelen polislere olayı anlattı. Gözaltına alınan Gürsel S., "Zabıtalığına güvenerek, racon kesti. Dün köpeği, kediyi parçaladı; çoluğa çocuğa saldırdı. Ben de ona 'Bağla' dedim, bugün de bağlamadı, küfretti. 3-4 yıllık komşuyuz" dedi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Bolu silahlı saldırı
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