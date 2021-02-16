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  4. Dehşete düşüren olay! Ormanlık alanda başı ezilmiş cesedi bulundu

Dehşete düşüren olay! Ormanlık alanda başı ezilmiş cesedi bulundu

16.02.2021 12:32 | Son Güncelleme:
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Dehşete düşüren olay! Ormanlık alanda başı ezilmiş cesedi bulundu

Gaziantep'te 4 gündür kayıp olarak aranan iş makinesi operatörü Mesut Oğultekin'in (33), ormanlık alanda başı ezilmiş cesedi bulundu.

Kent merkezindeki evinden 12 Şubat'ta çıkan ve bir daha haber alınamayan 2 çocuk babası Mesut Oğultekin'in yakınları, kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine ekipler arama çalışması başlattı. Aramalar sürerken dün gece Geneyik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kanlar içinde yatan kişiyi görenler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, bu kişinin dövülüp, başı ezilerek öldürüldüğünü saptadı. Yapılan araştırmada ölen kişinin, 4 gündür kayıp olarak aranan belediyede iş makinesi operatörü olarak çalışan Mesut Oğultekin olduğunu belirledi.

Jandarmanın incelemesinin ardından Oğultekin'in cenazesi, otopsi için Adili Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Jandarma, Mesut Oğultekin'i öldüren kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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