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Dehşete düşüren olay! Tartıştığı eşini 15 yerinden bıçakladı

12.05.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, Burhan Emrah Şeker (30), evde tartıştığı eşi Rabia Buse Şeker'i (28), 15 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Rabia Buse Şeker ameliyata alındı.

Dehşete düşüren olay! Tartıştığı eşini 15 yerinden bıçakladı

Olay, öğle saatlerinde Körfez Hacıosman Mahallesi Uygun Sokak’taki apartmanda meydana geldi. Binanın 3'üncü katında oturan Burhan Emrah Şeker ve 7 yıllık eşi Rabia Buse Şeker arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Burhan Emrah Şeker mutfaktan aldığı bıçakla eşi Rabia Buse Şeker'e saldırdı. Kanlar içinde kalan Rabia Buse Şeker, apartman boşluğuna çıkarak alt kat komşusundan yardım istedi. Seslerin duyan diğer komşular da evlerinden çıktı.

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Komşular, Burhan Emrah Şeker'in elinden bıçağı aldı. Bu sırada ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kanaması olan Rabia Buse Şeker, komşularından birinin aracı ile Körfez Devlet Hastanesi’ne götürüldü. 15 yerinden bıçaklanan Rabia Buse Şeker, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek ameliyata alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri Burhan Emrah Şeker'i gözaltına aldı. Rabia Buse Şeker'in hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Çiftin 2 çocukları olduğu öğrenildi.

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DHA

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Kocaeli
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