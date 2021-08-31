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  4. Dehşete düşüren olay! "Yavaş git" tartışması ölümle bitti

Dehşete düşüren olay! "Yavaş git" tartışması ölümle bitti

31.08.2021 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güngören'de yoldan aracıyla hızla geçen Emrullah K.(21) kendisine 'yavaş git' diyen Seyyar Kayıtbey(41)'i silahla vurarak öldürdü.

Dehşete düşüren olay! "Yavaş git" tartışması ölümle bitti

Olay, 28 Ağustos Cumartesi günü Gençosman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Seyyar Kayıtbey ve kardeşi evlerine giderken yolun karşısına geçmek istediler, o sırada aracıyla sokaktan hızla geçen Emrullah K.'ya tepki göstererek 'biraz yavaş git' dedi. Bunun üzerine Emrullah K. aracını durdurup Seyyar Kayıtbey ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Emrullah K. yanında bulunan tabancayla Seyyar Kayıtbey'e ateş ederek yaraladı, ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Kayıtbey'in kardeşi hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan Seyyar Kayıtbey hayatını kaybetti.

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"TABANCAYI KAÇARKEN DÜŞÜRMÜŞ"

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda şüpheli Emrullah K. yakalanarak gözaltına alındı. Emrullah K. emniyette ki ifadesinde 'silahı olay yerinden kaçarken düşürdüm H.Ç isimli şahıs tabancayı aldığını gördüm. Muhtemelen U.Ç. isimli şahısla tabancayı alıp saklamışlardır' dediği öğrenildi. Ardından ekipler H.Ç. ve U.Ç.'yi de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ç ve U.Ç serbest bırakılırken, Emrullah K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet
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