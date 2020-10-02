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  4. Dehşete veren olay! Evini basıp kadını kurşun yağmuruna tuttular

Dehşete veren olay! Evini basıp kadını kurşun yağmuruna tuttular

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 13:40 | Son Güncelleme

Mersin'de bir sitenin 9. katına gelen silahlı kişiler, kaçmaya çalışan kadını yangın merdiveninde kurşun yağmuruna tutarak öldürdü. Olaya karıştığı belirlenen otomobil bir süre sonra içindeki bazı şahıslarla birlikte Adana'da yakalandı.

Dehşete veren olay! Evini basıp kadını kurşun yağmuruna tuttular

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Batıkent Mahallesi Soydaş Sitesi'ne bir araçla gelen 4 kişiden silahlı olan biri kişi, Seher Ökurt'un oturduğu sitenin 9. katına çıktı. Silahlı şahsı karşısında gören Özkurt, kaçmak için apartmanın yangın merdivenine yöneldi. Kaçan kadının peşinden giden saldırgan, silahını art arda 5 el ateşleyerek Seher Özkurt'u öldürdü. Şüpheli, daha sonra sitenin önünde bekleyen ve içinde en az 3 kişinin olduğu öğrenilen otomobile binerek kaçtı.

ÇOK SAYIDA POLİS SEVK EDİLDİ

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi ve özel harekat polisi sevk edildi. Görgü tanıklarının verdiği bilgiler ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden aracın plakasını belirleyen polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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ADANA'DA YAKALANDILAR

Olaya karıştığı belirlenen otomobil bir süre sonra içindeki bazı şahıslarla birlikte Adana'da yakalanırken, Seher Özkurt'un cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

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