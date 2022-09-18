Dehşeti yaşattı! Eve çağırıp önce darp etti sonra da parmağını kesmeye çalıştı

Kocaeli'nde eşiyle bir süredir ayrı yaşayan Esra Ü., sabah saatlerinde konuşmak için eşinin evine gitti. Bir süre konuşan çift arasında tartışma başladı. Tartışmada iddiaya göre L.Ü., eşini darp edip bıçakla parmağını kesmeye çalıştı. Sesler üzerine komşuların ihbarıyla olay yerine gelen ekipler saldırgan eşi gözaltına aldı.

PARMAĞINI KESMEYE ÇALIŞTI

Olay, sabah saatlerinde Gültepe Mahallesi Hür Sokak'ta bulunan apartmanda meydana geldi. Anlaşmazlıkları sebebiyle bir süredir ayrı evlerde yaşayan Esra (33) ve L.Ü. (41) çifti konuşmak için bir araya geldi. L.Ü., konuşmak için eşi Esra Ü.'yü yaşadığı eve çağırdı. Bir süre konuşan çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle L.Ü., iddiaya göre eşi Esra Ü.'ye saldırdı. Kapıları kilitleyen L.Ü., genç kadını feci şekilde darp etti. Bıçakla Esra Ü.'nün parmağını kesmeye çalışan L.Ü., aynı zamanda dişlerini de kırdı. Kanlar içinde yerde kalan kadının yardım çığlıklarını duyan komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İçeri giren polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Genç kadın ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

"HAYATIMDA BİRİ VAR ZANNEDİYORDU"

Dehşet anlarını anlatan Esra Ü., "3 aydır ayrıyız. Sabah saat 07.00 gibi beni kendi evine çağırdı. Çok iyiydi. Kendisi madde bağımlısı zaten. Bir anda cinnet geçirdi. Parmağım şu anda kopuk, burnum kırık, dişim kırık. Parmağımda da kırık varmış. İşkence yaptı. Kapıları kilitledi, salmadı. Daha önce beni hiç darp etmemişti. Bir kez geçen sene aramızda bir olay olmuştu. Şikayetçi olmuştum. Ben en ağır cezayı almasını istiyorum. Kesinlikle içeriden çıkmasını istemiyorum. Çünkü madde bağımlısı. Tehditler yağdırıyor. 'Seni vuracağım, anneni vuracağım, çocuklarını vuracağım, sizi yaşatmayacağım' diyor. Madde bağımlısı olduğu için benim onu sürekli aldattığımı düşünüyordu. Hayatımda biri var zannediyordu. Halüsinasyon görüyordu. Biz zaten 3 aydır ayrıyız, evlerimiz de ayrı" dedi.

"MÜMKÜNSE BU ADAM DIŞARIYA SALINMASIN"

Esra Ü.'nün annesi Reyhan Kuru ise, "Kızım 3 aydır eşinden ayrıydı. Bunlara ayrı ev kurdum. Eşi kendi evinde, kızım kendi evindeydi. Bu adam kızımı 'Son bir kez konuşalım' diyerek eve çağırıyor. Eve kapatıyor. Bu çocuk madde bağımlısı. Bunu içmeden önce dört dörtlük biriydi. Bunu içtiğinde, bir de içmediğinde cinnet geçiriyor. Bıçakla saldırmış, dişlerini kırmış, saçını yolmuş. Mümkünse bu adam dışarıya salınmasın. 15 senelik evliler. 15 yaşında, 11 yaşında oğulları var. Daha önce kızımın saçının teline zarar getirmiyordu" diye konuştu.

"POLİSLER GELMESEYDİ ÖLDÜRÜYORMUŞ"

Sabah saatlerinde kızına ulaşamadığını ifade eden Kuru, "Ben kızımı kendi evinde bulamayınca damadın evine çıktım. Karşı komşular söyledi. Kapıları kitliydi, komşular şikayet etmiş. Polisler gelmeseydi öldürüyormuş. Burnunda kırık var, parmağında kesik var. Çocuğum kan revan içinde. Adalet bu adamı salmasın" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

