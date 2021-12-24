Dekorasyonda yeşil bitkilerden vazgeçemeyenlerin bayılacağı ürün önerileri

İç mekan dekorasyonu artık sadece obje, tablo veya biblolardan ibaret değil. Bulunduğu ortamı çok daha canlı kılan yeşil bitkiler, evin her köşesine rahatlıkla konumlandırılabilir. Büyük yapraklı, sarmaşık, kaktüs ve benzeri bitkiler ise en çok tercih edilenler arasında. Canlı bitki bakımı konusunda endişeleniyorsanız bakımı kolay canlı bitkiler veya yapay bitkiler sizin için daha uygun olabilir. Evinizi dekore ederken yeşil bitkilerle birlikte saksı ve raf gibi ürünlere de ihtiyaç duyabilirsiniz. İnternet üzerinden tüm bu ürünleri detaylıca inceleyerek satın alabilirsiniz.

1. Eğlenceli mini saksılarla keyfiniz yerine gelsin...

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Dekorasyonda şık ürünlerin yanı sıra eğlenceli parçalar kullanarak ortamın havasını değiştirebilirsiniz. Yardwe Mini Çiçek Saksısı, kaktüs ve sukulent gibi bakımı kolay bitkiler için harika seçeneklerden biri olabilir. Set içinde farklı tasarımlardan oluşan 4 adet mini saksı bulunuyor. Saksıların tasarımında kullanılan sevimli ayı figürleri ise size ihtiyaç duyduğunuz enerjiyi sağlıyor. Mini saksıların altında bulunan küçük drenaj deliği, bitkilerin canlılığını koruması için ideal ortamı oluşturuyor. Seramik malzemeden üretilen saksıların her biri odanızın veya çalışma ortamınızın havasını değiştirecek şıklıkta!

7.5x11x5.5 cm boyutlarındaki Yardwe Mini Çiçek Saksısı’nı bu linke tıklayarak inceleyebilirsiniz.

2. Suda yaşayan bitkileriniz için şık bir vazo arıyorsanız...

Yeni yıl hediye rehberi için tıklayın!

Suda yaşayan bitkileriniz için cam bir vazoya ihtiyaç duyuyorsanız sizin için harika bir önerimiz var. Babycow Cam Vazo, tercih edebileceğiniz en şık vazolardan biri olabilir. Ahşap ve camın uyumu estetik bir görünüm oluştururken kullandığınız ortama sıcak bir hava katıyor. Ampul şeklinde tasarlanan vazo borosilikat camdan üretildiği için kırılmaya karşı dayanıklı olduğunu söyleyebiliriz. Standın içinden çıkararak kolayca temizleyebileceğiniz cam vazoda kullanmak için suda yaşayan şans bambusu iyi bir fikir olabilir. Dilerseniz vazonun dibini çakıl taşlarıyla süsleyebilirsiniz.

Ürünü satın almak için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

3. “Canlı bitki bana göre değil.” diyenleri buraya alalım!

Bitki ve çiçeklerin sulanma, güneşlenme ve toprak değişimi gibi bazı ihtiyaçları var. Bazıları canlı bitki bakmayı severken bazıları ise bundan pek hoşlanmaz. Özellikle sık seyahat eden ve yoğun iş temposuna sahip olan biriyseniz bitki bakmak sizin için çok daha zor olabilir. Bu noktada ev dekorasyonunuzda yapay yeşil bitkiler kullanmayı tercih edebilirsiniz. Fopamtri Yapay Areca Palmiyesi, evinize yeşilin sıcaklığını ve sakinliğini getiriyor. Gerçekte tropikal bir bitki olan Areca, uzun boylu ve bambuya benzer bir görünüme sahip.

120 cm uzunluğundaki yapay Areca palmiyesine bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.

4. Junshuo Askı Seti’yle bitkileri asarak konumlandırın!

Bitkilerinizi merdivenden pencere önüne kadar yaşam alanınızın her köşesinde konumlandırabilirsiniz. Bunun için kullanabileceğiniz yöntemlerden biri de bitkilerinizi asmak olabilir! Zemin için yeterli alanınız yoksa bitkilerinizi tavana asmayı deneyebilirsiniz. İhtiyacınız olan tek şey ise askı aparatı. Bu noktada önerimiz olan Junshuo Askı Seti, makrome yapısıyla odanıza otantik ve sıcak bir hava katıyor. Elde hazırlanan askının yapımında doğal pamuk halat kullanıldığı için saksılarınızı taşıyabilecek sağlamlıkta olduğunu belirtelim. Makromenin üst kısmında bulunan halkayı kullanarak tavana asabilir, ev dekorasyonunuza yeni bir soluk getirebilirsiniz.

3 parçadan oluşan askı setine buradan sahip olabilirsiniz.

5. Bitki köşesi yapmak için...

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Odanızın her yerinde bitki kullanmak yerine küçük bir alanı bitki köşesi olarak dekore edebilirsiniz. Weblonya Saksılık ise bunun için iyi bir tercih olabilir. 3 raflı tasarıma sahip olan bu ürün fazla yer kaplamadığından özellikle dar alanlarda kullanmak için ideal olduğunu söyleyebiliriz. 3 rafın her birinde farklı bitkileri bir araya getirebilir, dilerseniz en üst rafa daha büyük çiçekler yerleştirebilirsiniz. Ahşap rafın yerden yüksekliği 110 cm iken raflar arası boşluk 25 cm olarak tasarlanmış. Demonte halde gelen ürünün kurulumu ise oldukça basit.

Siz de evinizde bir bitki köşesi oluşturmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

6. Her ortama uyum sağlayan duvar rafı!

Yılın son fırsatları! Yüzde 60'a varan indirimler için tıklayın!

Bitkileri dekore etmenin en iyi yollarından biri de duvar rafları. Yerden tasarruf sağlarken mutfak, oturma odası ve balkon gibi tüm yaşam alanlarında tercih edebilirsiniz. Plusaksesuar Duvar Rafı’na mutlaka göz atmanızı öneririz. Tamamen doğal ağaçtan üretilen rafın dokusu ortama samimi bir hava katıyor. Yeşil bitkileri raf üzerine yerleştirerek doğanın huzurlu atmosferini evinizde hissedebilirsiniz. Dekorasyon için dilerseniz kitaplardan da faydalanabilirsiniz. Bu sebeple duvar rafı çalışma odanız için harika bir seçim olabilir. Set içinde bulunan 2 adet rafı birlikte değerlendirebileceğiniz gibi ayrı ayrı odalarda da kullanabilirsiniz.

Kutu görünümlü masif duvar raf setini bu linke tıklayarak inceleyebilirsiniz.

7. Salonunuzun enerjisini yükseltin!

Büyük yapraklı yeşil bitkilerin bakımı çiçekli bitkilere göre biraz daha kolay. Bu nedenle iç mekanda en çok tercih edilen bitkiler arasında yer aldıklarını söyleyebiliriz. Tek sebep bu değil elbette! Parlak yeşil renge, geniş ve büyük forma sahip olmaları aynı zamanda dekorasyon için de ilgi çekici oluyor. Salon bitkisi olarak sınıflandırılan deve tabanı, ortamın enerjisini yükselterek canlılık katıyor. Aydınlık bir salonunuz yoksa gün ışığına ihtiyaç duymayan deve tabanı sizin için harika bir seçim olabilir. Bitkinin en güzel yanı ise büyüdükçe yapraklarının açılarak kesik bir forma kavuşması.

Sanat eserini andıran Çiçeq Butik Deve Tabanı‘na buradan ulaşabilirsiniz.

8. Modası geçmeyen hasır sepetler!

Hasır sepet, son zamanların trend dekoratif ürünlerinden biri. Evin her köşesinde kendine ait bir yer bulan hasır sepetler, depolama amacıyla kullanılmasının yanı sıra saksı altlığı olarak da işlev görüyor. Yeşil bitkilerin çok daha estetik ve dekoratif bir obje gibi görünmesini sağlayan hasır sepetler farklı formlarda karşımıza çıkıyor. Üçlübahçe Hasır Sepet, bu amaçla değerlendirebileceğiniz şık modeller arasında yer alıyor. 3 farklı boydan oluşan sepetin iki yanında bulunan kulp, taşıma yönünden kolaylık sağlıyor.

Doğal hasırdan üretilen el yapımı hasır sepet setini bu link üzerinden inceleyebilirsiniz.

9. Şans bambusu ile evinize bereket gelsin!

Bakımıyla sizi yormayacak bir bitkiye evinizde yer vermek ister misiniz? Öyleyse biraz şans bambusundan bahsedelim. Şans bambusu, doğada yetişen bambu ağacından olmasa da benzer görünümü nedeniyle bu isme sahip. Çin kültüründe bolluk ve bereket getirdiğine inanıldığı için şans bambusu adıyla biliniyor. Genellikle toprakta veya suyun içinde yetişen şans bambuları, dekoratif görünmesi nedeniyle daha çok vazoda kullanılıyor. Bakımı ise bu sayede çok daha kolay oluyor.

Spiral şeklinde satılan 6 adet İklim Flower Şans Bambusu’nu buraya tıklayarak satın alabilir, evinizin havasını değiştirebilirsiniz.

10. Yeşil bitkilerinizi şık bir objeye çevirmek için...

Ortamın havasını değiştiren yeşil bitkilerinizi şık saksılarla dekoratif bir objeye dönüştürmek ister misiniz? Öyleyse Topsan Ahşap Ayaklı Saksı’ya mutlaka göz atmanızı öneririz. Beyaz zemin üzerine gold desen uygulanarak mermer görünümü oluşturulan saksının içine bitkilerinizi yerleştirerek evde veya ofiste dekoratif bir görünüm yaratabilirsiniz. Dilerseniz havayı temizleyen bir bitki tercih ederek yatağınızın baş ucuna koyabilir, böylece odanızı çok daha şık bir görünüme kavuşturabilirsiniz. Ahşap ayaklı saksının farklı renk seçeneklerini de değerlendirebilirsiniz.

18x15 cm boyutlarındaki Topsan Ahşap Ayaklı Saksı’yı incelemek için buraya tıklayın.

