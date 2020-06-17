Deksametazon nedir? Deksametazon ne işe yarar? Deksametazon ilacı koronavirüse karşı etkili mi?

İngiltere'de yapılan bir araştırma sonucu ortaya koyuldu.Uygulanan her 20 hastadan 19'unun hastaneye gitmeden iyileştiği tahmin ediliyor. Peki, deksametazon nedir? Deksametazon ilacı koronavirüse karşı etkili mi? İşte cevabı...

DEKSAMETAZON NEDİR?

Deksametazon bir tür kortikosteroid ilacıdır. Romatizmal problemler, bir dizi cilt hastalığı, şiddetli alerji, astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, krup, beyin şişmesi, oftalmik cerrahiyi takiben oküler ağrı ve tüberkülozda antibiyotikler gibi birçok durumun tedavisinde kullanılır.

DEKSAMETAZON NE İŞE YARAR?

Oxford Üniversitesinin yürüttüğü deneylerde "Deksametazon" adlı ucuz ve yaygın olarak bulunan bir ilacın covid-19'da ölüm riskini düşürdüğü belirlendi.Bu ilaçla yapılan tedavide, solunum cihazına bağlı hastalarda ölüm oranının üçte bir, standart oksijen tedavisi görenlerde ise beşte bir azaldığı görüldü.

