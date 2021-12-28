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Delmicron varyantı nasıl bulaşır? Delmicron belirtileri neler? Koronavirüste çifte varyant alarmı!

28.12.2021 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Covid-19 salgınında Omicron varyantı konuşulurken, Delmicron isimli yeni çifte bir varyant daha gündeme geldi. Yeni varyantın Delta ve Omicron varyantlarının birleşimi ile oluştuğu bilinirken, belirtileri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Delmicron varyantı nasıl bulaşır? Delmicron belirtileri neler? İşte koronavirüsün yeni varyantı hakkında bilgiler...

Delmicron varyantı nasıl bulaşır? Delmicron belirtileri neler? Koronavirüste çifte varyant alarmı!

Son günlerde Omicron varyantı konuşulmaya devam ederken, bu süreçte yeni bir varyant daha ortaya çıktı. Delmicron adı verilen yeni mutasyon hem Delta hem de Omicron'un özelliklerini bünyesinde taşıyor. Mutasyonun iki varyantın birleşiminden oluşması nedeniyle daha güçlü olmasından ve ciddi sonuçlara yol açabileceğinden endişe ediliyor. Peki Delmicron varyantı nasıl bulaşır, belirtileri neler?

DELMICRON VARYANTI NASIL BULAŞIR?

Covid-19'un yeni mutasyonu Delmicron varyantı; Alfa, Beta, Gama ve diğerleri gibi koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni bir varyantı olarak tanımlanmıyor. Söz konusu varyant, salgında mevcut iki varyantın yani Delta ve Omicron'un birleşiminden oluşuyor. Yeni mutasyon, özellikle batı ülkelerde hızlı bir şekilde yayılıyor. Varyantın bulaşma yolunun diğer varyantlarla aynı olduğu biliniyor.

Delta varyantının özellikle Nisan ortasından Haziran ortasına kadar hakimliğini sürdürdüğü ve milyonlarca vakaya neden olan ikinci koronavirüs dalgasından sorumlu olduğu biliniyor. Ciddi semptomlara yol açmasıyla bilinen Delta, hastaneye yatış riskini artırması ile büyük çapta bir mücadele başlatmıştı. Delta'nın aynı zamanda enfeksiyon sonrası beyin sisi, kas ağrıları ve saç dökülmesi gibi uzun vadeli semptomlara da yol açtığı bilinmekteydi.

Omicron ise ilk defa Güney Afrika'da tespit edilmişti ve ilk veriler ise Omicron'un Delta varyantına göre daha hafif semptomlara neden olduğunu ortaya çıkarmıştı.

DELMICRON VARYANTI BELİRTİLERİ NELER?

Delmicron varyantı, koronavirüsün Delta ve Omicron versiyonlarının birleştirilmesiyle oluşturulduğundan, daha çok bulaşıcı ve şiddetli semptomlara neden olma potansiyeline sahip olduğu düşünülüyor. Ancak yeni varyantın özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi edinebilmek için henüz çalışmalar sürüyor.

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Delta ve Omicron'un birleşiminden oluşan bir kombinasyon olan Delmicron enfeksiyonu, hastalığın ana varyantlarıyla aşağı yukarı aynı semptomları gösteriyor. Ancak yeni belirtiler de taşıyıp taşımadığı henüz bilinmiyor.

Delta ve Omicron varyantlarında görülen ve Delmicron'un belirtileri arasında olduğu söylenen belirtiler:

Yüksek ateş,
Boğaz ağrısı,
Tat veya koku alma duyusunda değişiklik,
Kalıcı öksürük,
Baş ağrısı,
Burun akıntısı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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