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  4. 'DEM Parti' sözleri nedeniyle İmamoğlu'yla gerginlik yaşan Burcu Köksal'dan coşkulu başlangıç! Bağıra bağıra andımızı okudu

'DEM Parti' sözleri nedeniyle İmamoğlu'yla gerginlik yaşan Burcu Köksal'dan coşkulu başlangıç! Bağıra bağıra andımızı okudu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
01.04.2024 12:03
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31 Mart seçimleri yerini zafer kutlamalarına bıraktı. CHP birçok ilde birinci parti oldu. Bunlardan biri de seçim sürecinde DEM Parti sözleri nedeniyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla kriz yaşayan Afyonkarahisar Adayı Burcu Köksal'dı. Seçimi kazanan Köksal zafer konuşmasında mikrofonu eline alarak bağıra bağıra andımızı okudu.

'DEM Parti' sözleri nedeniyle İmamoğlu'yla gerginlik yaşan Burcu Köksal'dan coşkulu başlangıç! Bağıra bağıra andımızı okudu

Türkiye bir seçim sürecini daha geride bıraktı. Propaganda sürecinde adaylar kendi belirledikleri politikalarla seçmen karşısına çıktı. Seçim döneminde bazı parti içi gerginlikler de yaşandı. Bunlardan biri de CHP Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal ile İBB adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki 'DEM Parti' kriziydi.

AA-20240331-34152339-34152337-CHP_AFYONKARAHISAR_BELEDIYE_BASKAN_ADAYI_BURCU_KOKSAL_SECIM_SONUCLARINI_DEGERLENDIRDI

'DEM PARTİ HARİÇ' DEMİŞTİ

CHP'nin Afyonkarahisar mitinginde konuşan Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, DEM Parti'yle ilgili, "Belediye Başkanı olarak seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak." demişti. Bu sözler uzun süre gündem olmuştu.

İMAMOĞLU KÖKSAL'I HEDEF ALDI

İmamoğlu'da Burcu Köksal'ı hedef alarak, "Ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak" demişti.

İmamoğlu'nun Köksal'la ilgili ifadeleri şu şekildeydi;

"Ben CHP'liyim ama bu şehrin her insanına hizmet ediyorum. Her siyasi görüşten olan insanına. Öyle ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam, ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak, onu söyleyeyim. Öyle yok. Biz insan ayırt etmeyiz kardeşim, o laf nereye giden biliyor musun, hani büyük şehir belediyesi terörist doluydu, onu diyenle bunu diyen aynı akıl. Öyle yağma yok. CHP Atatürk'ün 1920'de TBMM'yi toplarken, herkes kucakladı çağırdı ya, onu kültürü temsil eden Atatürk'ün evlatlarıyla yönetilir. Bu kadar net."

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KÖKSAL FARKLI KAZANDI

Afyonkarahisar'da an itibarıyla sandıkların yüzde 100'ü açıldı ve CHP'de uzun süre tartışılan Burcu Köksal aldığı yüzde 50,74'lük oyla seçimi açık farkla kazandı. Köksal'a en yakın isim olan AK Partili aday ise yüzde 31'lerde kaldı.

BAĞIRA BAĞIRA ANDIMIZI OKUDU

Zafer konuşması için mikrofonu eline alan Burcu Köksal seçmenleriyle birlikte andımızı okuyarak görevine başladı. O anlar birçok sosyal medya kullanıcısının dikkatini çekti.

Yerel Seçim 2024


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