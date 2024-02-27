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DEM Parti’yi karıştıran fotoğraf! HÜDA PAR adayıyla yan yana…

27.02.2024 15:02
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DEM Parti ile HÜDA-PAR Batman belediye başkan adaylarının yan yana maç izlemesi, DEM Parti’de rahatsızlık yarattı. Fotoğrafla ilgili DEM Parti Batman teşkilatı inceleme başlatıldığını duyurdu.

DEM Parti’yi karıştıran fotoğraf! HÜDA PAR adayıyla yan yana…

TFF 3’üncü Lig’de TPAO Batman Petrolspor ve Anadolu Üniversitesi arasında 25 Şubat’ta oynayan karşılaşmayı taraftarlar arasında izleyen Hür Dava Partisi (HUDA PAR) belediye başkan adayı Serkan Ramanlı ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) başkan adayı Mehdi Öztüzün'ün yan yana durduğu fotoğrafla ilgili DEM Parti Batman teşkilatı inceleme başlatıldığını duyurdu.

Batman Şehir Stadyumu’nda pazar günü oynanan TPAO Batman Petrolspor-Anadolu Üniversitesi maçını taraftarlar arasında izleyen HUDA PAR Batman Belediye Başkan Adayı Serkan Ramanlı ile DEM Parti Batman Belediyesi Eş Başkan Adayı Mehdi Öztüzün’ün yan yana durduğu fotoğraf, sosyal medyada paylaşıldı. İki adayın yan yana bulunduğu fotoğraf üzerine DEM Parti Batman İl Teşkilatı X hesabından yapılan açıklamada, inceleme başlatıldığı duyuruldu.

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Açıklamada, "Uzun yıllarca başta kentimiz olmak üzere, halkımıza karşı suç işlemiş, büyük acılar yaşatmış yapılarla bir araya gelmemiz mümkün değildir. Parti politikamız ve ideolojik hattımızla düşmanca tavır sergilemiş bu yapılarla mesafemiz çok net ve bellidir. Bir futbol karşılaşmasında yaşanan durum, halkımızda ve değerli ailelerimizde büyük bir tepkiye ve infiale neden olmuştur. Öncelikle tüm halkımızı ve değerli ailelerimizi yaşananlar karşısında sükunete çağırıyoruz. Söz konusu durum partimizin ilgili kurullarınca incelenmekte olup, geniş değerlendirme daha sonra yapılacaktır. Halkımıza saygıyla duyurulur" denildi.

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HÜDA PAR adayı Serkan Ramanlı da X hesabından partisinin il teşkilatını etiketleyerek, DEM Parti adayı Öztüzün ve diğer adaylarla çekilmiş fotoğraflarını paylaşıp, ‘sıkıntı var mı?’ diye yazdı. (DHA)

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Batman hüda par DEM Parti
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