HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Demans riskinizi düşürmek için yapmanız gerekenler basit! Diş sağlığı çok önemli

Demans riskinizi düşürmek için yapmanız gerekenler basit! Diş sağlığı çok önemli

15.09.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demans tüm hayatımızı etkileyen hastalıklar arasında bulunuyor. Toplumda sıklıkla görülen demans hastalıkları için önlem almak hayati önem taşıyor. Üstelik demans için alınması gereken önlemler başka hastalıkların oluşmasını da önlüyor. İşte demans hastalığından korunmak için yapmanız gereken ilginç yöntem...

Demans riskinizi düşürmek için yapmanız gerekenler basit! Diş sağlığı çok önemli

Demans unutkanlığın ön planda olduğu birçok hastalığa verilen genel bir isimdir. Özellikle yaşlı insanlarda sıkça rastlanan demans, farklı hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkabilir. Yaşam kalitesini oldukça etkileyen demans temel ihtiyaçları karşılamakta bile zorlanmalara yol açar. Demans riskini azaltmak için beyin aktivitelerine önem vermek gerekir. Finli araştırmacılar, diş eti hastalığı ve diş kaybından muzdarip insanların demans hastalığına yakalanma olasılığının beşte bir oranında daha fazla olduğunu keşfettiler.

DÜZENLİ FIRÇALAMA HASTALIĞI ÖNLEYEBİLİR

Ekran görüntüsü 2022-09-15 101452

Demans, kademeli bir hafıza kaybına, kafa karışıklığına ve mizah duygusunu kaybetme gibi diğer bilişsel işlevlere neden oluyor. Doğu Finlandiya Üniversitesi, Kuopio'dan sözlü uzmanlar, özellikle orta yaşta düzenli fırçalama ve diş ipi kullanmanın hastalığı önlemede etkili olabileceğini öne sürdü.

KALP KRİZİ RİSKİNİ ARTIRABİLİR

Ekran görüntüsü 2022-09-15 101401

Kötü ağız hijyeninin kanserden kalp hastalığına kadar bir dizi sağlık sorunu riskini artırdığı düşünülüyor. Önceki çalışmalar ayrıca diş eti hastalığı ile Alzheimer arasında bir bağlantı bulmuştur. Ancak bu yeni çalışmada bile, kötü ağız sağlığının kesinlikle bunamaya neden olduğuna dair kesin bir kanıt yok.

KANITLARIN AZ OLMASINA RAĞMEN DİŞ SAĞLIĞINA DİKKAT EDİLMELİ

Ekran görüntüsü 2022-09-15 101321

Araştırmacılar, diş eti hastalığına sahip olmanın bunama olasılığını yüzde 21 artırdığını keşfetti. Ayrıca, genellikle diş eti hastalığının neden olduğu diş kaybının etkisine de baktılar. Çalışma, dişleri kaybetmenin bunama olasılığını yüzde 13 oranında artırabileceğini gösterdi. Bununla birlikte, Doğu Finlandiya Üniversitesi'nden baş yazar Dr Sam Asher, ağız sağlığının bunamadan sorumlu olduğunu gösteren kanıt kalitesinin "düşük" olduğunu söyledi. Buna rağmen, yine de "demans önleme bağlamında ağız sağlığının izlenmesi ve yönetilmesi"nin önemini vurguladı.

DEMANS RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN

Ekran görüntüsü 2022-09-15 101334

  • Sigarayı ve alkolü bırakın
  • Beyninizi aktif tutun
  • Düzenli egzersiz yapın
  • Sağlıklı beslenin

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Resmen zehir saçıyor! Severek yediklerimiz içten zehirliyorResmen zehir saçıyor! Severek yediklerimiz içten zehirliyor
Son günlerin en çok konuşulan iddiasıydı! Gündem yaratacak mesajSon günlerin en çok konuşulan iddiasıydı! Gündem yaratacak mesaj
Sürücüler dikkat! Cezası var: Hayatımda ilk defa...Sürücüler dikkat! Cezası var: Hayatımda ilk defa...
Anahtar Kelimeler:
alkol demans kalp krizi sigara hastalık demans hastalığı diş diş fırçalama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Asgari ücretli' sorusuna yanıtı gündem oldu

'Asgari ücretli' sorusuna yanıtı gündem oldu

Hadise'den olay boşanma açıklaması! 'Anlaşmalı sonlandıramadığımız için...'

Hadise'den olay boşanma açıklaması! 'Anlaşmalı sonlandıramadığımız için...'

Sosyal medyayı salladı | Markette akılalmaz barkod oyunu: Kasiyer fark etti! Üzerine yapıştırıp...

Sosyal medyayı salladı | Markette akılalmaz barkod oyunu: Kasiyer fark etti! Üzerine yapıştırıp...

İşte AK Parti'nin seçim stratejisi

İşte AK Parti'nin seçim stratejisi

Flaş iddia! Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Flaş iddia! Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Eskişehir'de tarihi keşif! Karacahisar Kalesi'nde bulundu, ilk kez oldu

Eskişehir'de tarihi keşif! Karacahisar Kalesi'nde bulundu, ilk kez oldu

İlginizi Çekebilir

Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

Ünlü yönetmenin ölümü herkesi sarsmıştı! Aslında ötenazi istemiş

Ünlü yönetmenin ölümü herkesi sarsmıştı! Aslında ötenazi istemiş

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Deniz kızı olarak çalışıyor! Geliri dudak uçuklattı

Deniz kızı olarak çalışıyor! Geliri dudak uçuklattı

Prize takınca saç kurutma makinesi bomba gibi patladı

Prize takınca saç kurutma makinesi bomba gibi patladı

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.