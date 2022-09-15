Demans riskinizi düşürmek için yapmanız gerekenler basit! Diş sağlığı çok önemli

Demans unutkanlığın ön planda olduğu birçok hastalığa verilen genel bir isimdir. Özellikle yaşlı insanlarda sıkça rastlanan demans, farklı hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkabilir. Yaşam kalitesini oldukça etkileyen demans temel ihtiyaçları karşılamakta bile zorlanmalara yol açar. Demans riskini azaltmak için beyin aktivitelerine önem vermek gerekir. Finli araştırmacılar, diş eti hastalığı ve diş kaybından muzdarip insanların demans hastalığına yakalanma olasılığının beşte bir oranında daha fazla olduğunu keşfettiler.

DÜZENLİ FIRÇALAMA HASTALIĞI ÖNLEYEBİLİR

Demans, kademeli bir hafıza kaybına, kafa karışıklığına ve mizah duygusunu kaybetme gibi diğer bilişsel işlevlere neden oluyor. Doğu Finlandiya Üniversitesi, Kuopio'dan sözlü uzmanlar, özellikle orta yaşta düzenli fırçalama ve diş ipi kullanmanın hastalığı önlemede etkili olabileceğini öne sürdü.

KALP KRİZİ RİSKİNİ ARTIRABİLİR

Kötü ağız hijyeninin kanserden kalp hastalığına kadar bir dizi sağlık sorunu riskini artırdığı düşünülüyor. Önceki çalışmalar ayrıca diş eti hastalığı ile Alzheimer arasında bir bağlantı bulmuştur. Ancak bu yeni çalışmada bile, kötü ağız sağlığının kesinlikle bunamaya neden olduğuna dair kesin bir kanıt yok.

KANITLARIN AZ OLMASINA RAĞMEN DİŞ SAĞLIĞINA DİKKAT EDİLMELİ

Araştırmacılar, diş eti hastalığına sahip olmanın bunama olasılığını yüzde 21 artırdığını keşfetti. Ayrıca, genellikle diş eti hastalığının neden olduğu diş kaybının etkisine de baktılar. Çalışma, dişleri kaybetmenin bunama olasılığını yüzde 13 oranında artırabileceğini gösterdi. Bununla birlikte, Doğu Finlandiya Üniversitesi'nden baş yazar Dr Sam Asher, ağız sağlığının bunamadan sorumlu olduğunu gösteren kanıt kalitesinin "düşük" olduğunu söyledi. Buna rağmen, yine de "demans önleme bağlamında ağız sağlığının izlenmesi ve yönetilmesi"nin önemini vurguladı.

DEMANS RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN