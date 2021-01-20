Demir Eksikliği Anemisine karşı öneriler

Hemen herkes hayatının bir döneminde demir eksikliği sorunu ile karşılaşıyor. Demir Eksikliği Anemisinin belirtileri ve çözümüyle ilgili Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak şunları ifade etti:

DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ BELİRTİLERİ

Yorgunluk ve halsizlik

Unutkanlık, bellek zayıflığı

Sinirlilik

Depresyon

Konsantrasyon bozukluğu

Tırnak ve saçlarda düzleşip kırılmalar

Çarpıntı ve nefes darlığı

Bağışıklılık sisteminde zayıflık

Solgun kuru bir cilt ve ağız çevresinde çatlaklar ile kendini gösterebilir.

Yukarıda sayılan maddelerden 3 veya daha fazla belirti hissediyorsanız, muhakkak rutin kan tetkiklerinizi yaptırarak doktor muayenesinden geçmeli ve beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirmelisiniz.

Bu belirtiler yok ama demirden zengin nasıl beslenmeliyim bilmek istiyorum derseniz:

Etin yanında bol salata tüketin: Demir içeriği yüksek besinler arasında ilk sırada et ve et ürünleri yer almaktadır. Etin yanında C vitamini içeren bol limonlu yeşil salata tüketmeniz de demir emilimini artırmaya yardımcı olduğunu unutmayın.

Her güne 1 adet haşlanmış yumurta tüketin: Yumurtanın C vitamininden zengin maydanoz, tere gibi besinlerle tüketmeniz hem içerisindeki demir emilimini arttırmakta hem de bağışıklık sisteminizi korumanıza destek olmaktadır.