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Demir sopalarla sokak ortasında birbirlerini benzetiyorlardı, asıl tehlike yüzün böyle gösterdi! Antalya'daki meydan savaşı kamerada

03.09.2023 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birbirlerine demir çubuk ve sopalarla gözlerini bile kırpmadan vahşice saldırdılar, otomobilin altında ezilmekten son anda kurtuldular... Antalya'da yabancı iki uyruklu grubun ortalığı savaş alanına çeviren meydan kavgasından kameraya şok etkisi yaratan görüntüler yansıdı.

Demir sopalarla sokak ortasında birbirlerini benzetiyorlardı, asıl tehlike yüzün böyle gösterdi! Antalya'daki meydan savaşı kamerada

Antalya’da demir çubuk ve sopaların acımasızca kullanıldığı kavga savaş meydanını aratmadı. Yabancı uyruklu iki grup üyeleri birbirlerine demir çubuk ve sopalarla acımasızca vurdu. Asıl tehlikeyi ise son anda fark ettiler. Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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ARALARINDAKİ HUSUMET ESKİYE DAYANIYOR

Olay, gece saatlerinde Güneş Mahallesi ara sokaklarında yaşandı. Alınan bilgiye göre; aralarında daha önceden husumet bulunan iki yabancı uyruklu grup sokak üzerinde karşı karşıya geldi. Yaşanan tartışmanın ardından kavga başladı.

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Grup üyeleri birbirlerine yanlarında getirdikleri sopalarla ve demir çubuklarla saldırdı. Zaman zaman grup arasında kalan kişiler acımasızca vurulan sopaların ve demirlerin hedefi oldu.

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Yolun ortasında kavga etmeye devam eden grup üyeleri, yoldan geçen bir otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Sokak aralarında devam eden kavga savaş meydanını aratmadı.

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Yaşanan o anlar cep telefonu kamarası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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(İHA)

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antalya kavga

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