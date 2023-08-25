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  4. Demir sopayla saldırdıkları doktoru ağır yaralamışlardı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son gelişmeyi açıkladı

Demir sopayla saldırdıkları doktoru ağır yaralamışlardı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son gelişmeyi açıkladı

25.08.2023 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'teki özel bir hastanede görev yapan doktor Esadullah Beğoğlu, acil serviste saldırıya uğramıştı. Hasta yakınlarının demir çubukla başına vurduğu doktor ağır yaralanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaşanan korkunç olayla ilgili yeni gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Demir sopayla saldırdıkları doktoru ağır yaralamışlardı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son gelişmeyi açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'teki özel bir hastanede doktora yapılan saldırı olayıyla ilgili bir paylaşım yaptı. Saldırganlardan 3 kişinin tutuklandığını belirten Koca şu ifadeleri kullandı:
"Gaziantep’te bir özel hastanenin acil servisinde 19 Ağustosta yaşanan şiddet olayı sebebiyle tutuklu yargılanacak kişi sayısı üçe çıktı. Üç kişi daha şüpheli sıfatıyla sağlıkta şiddet olayı soruşturmasına dâhil edildi. Adaletin, sağlık çalışanlarımız için güven teşkil edecek şekilde tecelli edeceğine inanıyoruz.

Başından yaralanıp yoğun bakımda tedavi gören, ayrıca aldığı darbe nedeni ile böbrek rahatsızlığı yaşayan doktor arkadaşımız, tedavisi tamamlanarak taburcu edilmiştir. Tüm sağlık çalışanları adına kendisine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Sağlıkta insan kaynağımız bizim en değerli varlığımız. Suçluların cezasız kalması düşünülemez."

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NE OLMUŞTU?

Yüksek ateş şikayeti ile Gaziantep'teki özel hastaneye getirilen bir çocuğa damar yolu açılmak istenmişti. Çocuğun damar yolunun geç açılması gerekçesiyle yakınları acilde görevli doktor Esadullah Beğoğlu’na hakaretler ederek saldırmıştı.

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Demir sopa ve kemerlerle yapılan saldırıda Beğoğlu ve hastanenin gece müdürü Ahmet Sefa Sağlık ile güvenlik görevlisi Gökhan Hacı Yunus yaralanmıştı. Demir sopa ile başına vurulan Esadullah Beğoğlu, ağır yaralanarak, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilmişti.
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'HASTANE ÖNÜNDE 20 KİŞİ SALDIRDI'

Yoğun bakımdan çıktıktan sonra yaşadığı dehşeti anlatan Esadullah Beğoğlu, "Hastane acil biriminde nöbetteydim. Yüksek ateş, kusma ve sıvı kaybı gerekçesiyle bir çocuk hastaneye getirilmiş ve serum tedavisi istemişler. Hemşire arkadaşlar damar yolunu bir defa denemişler; bulamamışlar. Bunun üzerine acil birimde bağırıp, çağırıp dışarı çıkmış. Biz de o sırada diğer acil hekimi ve gece müdürü ile çay almak için hastane bahçesine çıkmıştık. Bu sırada çocuğun babası telefonla birilerini arayıp, hastaneye çok sayıda adam toplamış. Bizim bundan haberimiz yok. Çünkü kendisi ile herhangi bir tartışmamız, sözlü münakaşamız olmadı. Bir anda hastane önünde 20 kişi saldırdı. Kemerlerle, demir sopalarla saldırdılar. Canımızı zor kurtardık. Kafamda 15 dikiş var. Omuz ve boynumda yara izleri var. Kolumu ısırdılar. Sırtımda ve kalçalarımda demir sopa ve kemer izleri var" dedi.

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Doktor Gaziantep Fahrettin Koca

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