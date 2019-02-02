"Demokrasinin aziz olduğunu en iyi avukatlar bilir"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Demokrasinin ekmek kadar, su kadar aziz olduğunu en iyi bilen kesimlerden birisi avukatlardır." dedi.

Bakan Gül ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, partilerinin Ankara İl Başkanlığınca Estergon Kalesi'nde düzenlenen "seçim ve istişare" konulu programda hukukçularla bir araya geldi.

Gül, burada yaptığı konuşmada, demokrasinin yerelden başladığını belirterek, 16 yıldır Türkiye'de demokrasinin, hukukun ve insan haklarının gelişimine öncülük eden Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de demokrasi çıtasını yukarıya çıkartan bir lider olduğunu söyledi.

Partisinin temel başarısının yerel yönetimlerde gizli olduğunu vurgulayan Gül, "27 Mart 1994 günü çöp, çukur ve çamur içerisinde olan İstanbul'u devir alarak, bir dünya şehri haline getiren Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisidir. İşte yerel yönetimlerdeki bu başarı AK Parti ile birlikte güçlenerek devam etmiştir." ifadelerini kullandı.

Avukatların yargının temel kurucu unsurlarından biri olduğunu aktaran Gül, Türkiye'de AK Parti öncesinde vesayetin ve darbecilerin ülkeyi ne hale getirdiğini en iyi avukatların bildiğini ifade etti.