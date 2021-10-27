HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Demokrat Parti'den Millet İttifakı'na şartlı destek: Eğer oyun bozanlık yapılırsa...

Demokrat Parti'den Millet İttifakı'na şartlı destek: Eğer oyun bozanlık yapılırsa...

27.10.2021 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin zaman kaybetmeden erken seçime gitmesi gerektiğini belirten Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Millet İttifakı'nın "ortak aday" karar alması halinde o adayı destekleyeceklerini açıkladı. Enginyurt, "Seçimlere herkes kendi adayı ile girerse, oyunbozanlık yapılırsa, Demokrat Parti, Genel Başkanı Gültekin Uysal ile seçimlere katılacak" sözleriyle de destek şartını belirtti.

Demokrat Parti'den Millet İttifakı'na şartlı destek: Eğer oyun bozanlık yapılırsa...

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"SAYIN CUMHURBAŞKANI'NI KİM BÖYLE BİLGİLENDİRİYOR?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Herkesin evinde iki, üç araba var"; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz'ün de "Herkesin iki, üç telefonu var" şeklindeki sözlerini aktaran Enginyurt, "Açlığı ve yoksulluğu örtmeye, daha da ötesi milleti suçlamaya gidiyorlar. Herkesin iki, üç arabası olduğunu sarayın penceresinden bakarak mı gördün? Sarayda çalışan bin kişinin araçlarına bakarak mı karar verdin? TÜİK rakamlarına göre bile her 100 kişiden 15'inin arabası varken, Sayın Cumhurbaşkanı'nı kim böyle bilgilendiriyor da milletin arabasıyla uğraşıyor." dedi.

Bir insanın arabasının olmasının zengin olduğu anlamına gelmediğini dile getiren Enginyurt, bugün arabası olup da benzin dolduramayan yüzbinlerce insan olduğunu, her sabah benzine ve mazota zam geldiğini belirtti.

"TÜRKİYE ZAMAN KAYBETMEDEN ERKEN SEÇİME GİTMELİDİR"

Enginyurt, "Millet aç, çiftçi aç, çalışan aç, emekli perişan. Türkiye, zaman kaybetmeden erken seçime gitmelidir. Türkiye'yi artık yönetemiyorlar. Her gün onarılmaz yaralar açıyorlar." diye konuştu.

"ORTAK ADAY KARARI ALINIRSA BİZ O ADAYI DESTEKLEYECEĞİZ"

Enginyurt, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına yönelik soru üzerine, "Seçimlere herkes kendi adayı ile girerse, oyunbozanlık yapılırsa, Demokrat Parti, Genel Başkanı Gültekin Uysal ile seçimlere katılacak. Eğer Millet İttifakı, ittifakı oluşturan partilerle ortak aday kararı alırsa, biz o adayı destekleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Mansur Yavaş'tan kış ayları için 600 milyon TL'lik destek paketiMansur Yavaş'tan kış ayları için 600 milyon TL'lik destek paketi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Araç sahipleri dikkat! Uzmanlardan kışlık bakım uyarısıAraç sahipleri dikkat! Uzmanlardan kışlık bakım uyarısı
PARTNEREşinin ihanetiyle sarsılan Berdan Mardini, yaşadıklarını birer birer anlattıEşinin ihanetiyle sarsılan Berdan Mardini, yaşadıklarını birer birer anlattı
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: ÖTV ve KDV'leri kaldırKılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: ÖTV ve KDV'leri kaldır
Anahtar Kelimeler:
DP Demokrat Parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ülkede skandal! Görevine son verildi

Ülkede skandal! Görevine son verildi

Vahşetin görüntüsü! Boğazını kesmeye çalışırken yakalandı

Vahşetin görüntüsü! Boğazını kesmeye çalışırken yakalandı

Rekabet Kurumundan ağırlaştırılmış kartel cezası talebi

Rekabet Kurumundan ağırlaştırılmış kartel cezası talebi

5'inci görüşmede yeni gelişme! 6 parti anlaştı

5'inci görüşmede yeni gelişme! 6 parti anlaştı

Akşener'den, "Hayır" oyu veren vekille ilgili açıklama

Akşener'den, "Hayır" oyu veren vekille ilgili açıklama

Yürek yakan olay! Düğününe 5 gün kala hayatını kaybetti

Yürek yakan olay! Düğününe 5 gün kala hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçi açıklaması

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İmamoğlu'nun taksi projesiyle ilgili İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'ndan açıklama

İmamoğlu'nun taksi projesiyle ilgili İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'ndan açıklama

Bakan Özer duyurdu! Türkiye'de bir ilk, yarın başlıyor

Bakan Özer duyurdu! Türkiye'de bir ilk, yarın başlıyor

AK Partili Birinci'nin dolar açıklaması gündem oldu

AK Partili Birinci'nin dolar açıklaması gündem oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.