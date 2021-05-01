Denetimlere katılan Van Valisi, sürücülerin izin belgelerini kontrol etti

Koronavirüs ile mücadele kapsamında 29 Nisanda başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü sabah saat 05:00'a kadar uygulanacak olan tam kapanma kapsamında Van'da polis ve jandarma ekipleri, denetimlerini sıklaştırdı. Yasağın başlamasıyla birlikte, kente giriş ve çıkışların olduğu bölgelerde denetimler en üst seviyeye çıkarıldı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, beraberindeki Gevaş Kaymakamı Hamit Genç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu ile birlikte, önce Edremit ilçesindeki polis uygulama noktasını, daha sonra da Gevaş ilçesine bağlı Balaban Jandarma Kontrol Noktasını ziyaret edip, yapılan kontrollerle ilgili güvenlik güçlerinden bilgi aldı. Polis ekipleri ile birlikte durdurulan araçlarda sürücü ve yolcuların izin belgelerini kontrol eden Vali Bilmez, 17 günlük tam kapamada 7/24 görev alan polis, jandarma ve sağlık ekiplerine tatlı ikramında bulundu.

KONTROL NOKTALARINDA ŞİMDİYE KADAR 950 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Denetimlerle ilgili açıklama yapan Vali Bilmez, "17 günlük tak kapama ile birlikte polis ve jandarma ekiplerimiz denetimler yaparken, sağlık ekipleri de kontrollere katılıyor. Özellikle dışarıdan gelenlerin kendilerini izole edilmesi ve herhangi bir bulgusu çıktığında hastaneye gitmeden Sağlık İl Müdürlüğü bünyesinde oluşturan kriz merkezini araması durumlarda, ekipler gidip o vatandaşımızın muayenesini yapıyor, gerekiyorsa ilaç tedavisine başlıyor. Hatta hastaneye kaldırılması gerekiyorsa ambulansla hastaneye kaldırılmakta. Bu kısıtlamalar başlayınca batı illerindeki hemşehrimiz bugün itibariyle geldi ve ilimizde ciddi bir artış meydana geldi. Onun için sağlık ekiplerimiz de geçişlerin fazla olduğu bir ilk günlerde burada görev yapacaklar. Jandarma ve polis ekiplerimiz de kentin değişik noktalarında 7/24 esasına göre görev yapmakta. Kontrollerde zaman zaman yakalanan pozitif vakalar bizim yurtlarda izole ediliyor. Arama noktalarında, yapılan filyasyon çalışmalarında şimdiye kadar 950 kişi tespit edildi ve bu kişiler yurtlarda izole edildi." dedi.