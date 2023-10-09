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Dengesini kaybedip tramvayın önüne düşen kadın hayatını kaybetti

09.10.2023 17:57 | Son Güncelleme:
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Konya'da hareket halindeki tramvayın önüne dengesini kaybederek düşen 45 yaşındaki kadın, tramvayın altında kalarak hayatını kaybetti.

Dengesini kaybedip tramvayın önüne düşen kadın hayatını kaybetti

Kaza, saat 16.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şerife Pekuzunoğlu (45) tramvay durağında dengesini kaybederek, merkezden otogar istikametine seyir halinde olan tramvayın önüne düştü. Tramvay altında sıkışan Şerife Pekuzunoğlu’nu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Şerife Pekuzunoğlu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Tramvay altında kalarak hayatını kaybeden Şerife Pekuzunoğlu’nun cansız bedeni ise itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Şerife Pekuzunoğlu cansız bedeni Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Tramvay vatmanı ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Konya Selçuklu kaza

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