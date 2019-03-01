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"Dengeyi millet yerel yönetimlerde kuracak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.03.2019 13:47 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel: - "Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Türkiye'nin temiz, dürüst insanları olarak sorunları çözmeye talibiz. Bu yerel yönetimlerden başlar. Dengeyi millet yerel yönetimlerde kuracak"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Türkiye'nin temiz, dürüst insanları olarak sorunları çözmeye talibiz. Bu, yerel yönetimlerden başlar. Dengeyi millet yerel yönetimlerde kuracak." dedi.

Adıgüzel, partisinin Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki seçim irtibat bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini savundu.

Mahalli idareler seçimine sayılı günler kaldığını dile getiren Adıgüzel, partisinin tek derdinin millete, vatandaşa hizmet etmek olduğunu kaydetti.

Adıgüzel, her seçim öncesinde çeşitli bahaneler ortaya atıldığını belirterek, "Türkiye'deki beka sorunu, gençlerin işsiz kalması, liyakata, ehliyete göre işe alınmaması, onun bunun adamı diye işe alınmasıdır. Türkiye'de beka sorunu yok. Türkiye'de aş, iş, ekmek sorunu var." dedi.

Ülkedeki ekonomik durumun iyi olmadığı değerlendirmesinde bulunan Adıgüzel, şöyle devam etti:

"Evlerde tencere kaynamıyor. Analar, çocuklarına salçalı ekmek yedirmekten bıktığını söylüyor. Bu ortamda kimse bekayı, başka sorunları dert etmesin. Gelsin Türkiye'nin sorunlarına beraber çözüm bulalım. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Türkiye'nin temiz, dürüst insanları olarak sorunları çözmeye talibiz. Bu yerel yönetimlerden başlar. Dengeyi millet yerel yönetimlerde kuracak. Şimdi önünüzde denge kurma fırsatı var."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise partisinin hiçbir zaman terör örgütleriyle iş birliği yapmadığını söyledi.

Sebze fiyatlarını eleştiren Ağbaba, "Diyorlar ki 'ekonomik olarak saldırı altındayız.' Yahu salatalık, biber size ne yapacak? Şimdi bunlar niye pahalı biliyor musunuz? Mazot pahalı mı? Gübre, dünyanın en pahalısı mı? Bunlar pahalı da salatalık niye ucuz olsun. Diyorlardı ki 'Devlet şeker mi üretir?' Devlet manav oldu." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Adıgüzel ve Ağbaba seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Malatya onursal adıgüzel Veli Ağbaba

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