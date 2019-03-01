CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Türkiye'nin temiz, dürüst insanları olarak sorunları çözmeye talibiz. Bu, yerel yönetimlerden başlar. Dengeyi millet yerel yönetimlerde kuracak." dedi.

Adıgüzel, partisinin Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki seçim irtibat bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini savundu.

Mahalli idareler seçimine sayılı günler kaldığını dile getiren Adıgüzel, partisinin tek derdinin millete, vatandaşa hizmet etmek olduğunu kaydetti.

Adıgüzel, her seçim öncesinde çeşitli bahaneler ortaya atıldığını belirterek, "Türkiye'deki beka sorunu, gençlerin işsiz kalması, liyakata, ehliyete göre işe alınmaması, onun bunun adamı diye işe alınmasıdır. Türkiye'de beka sorunu yok. Türkiye'de aş, iş, ekmek sorunu var." dedi.

Ülkedeki ekonomik durumun iyi olmadığı değerlendirmesinde bulunan Adıgüzel, şöyle devam etti:

"Evlerde tencere kaynamıyor. Analar, çocuklarına salçalı ekmek yedirmekten bıktığını söylüyor. Bu ortamda kimse bekayı, başka sorunları dert etmesin. Gelsin Türkiye'nin sorunlarına beraber çözüm bulalım. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Türkiye'nin temiz, dürüst insanları olarak sorunları çözmeye talibiz. Bu yerel yönetimlerden başlar. Dengeyi millet yerel yönetimlerde kuracak. Şimdi önünüzde denge kurma fırsatı var."