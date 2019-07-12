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Dengir Mir Mehmet Fırat, son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 18:11 | Son Güncelleme

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın cenazesi, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat, son yolculuğuna uğurlandı.

Bayındır Hastanesi'nde yaklaşık 6 haftadır akciğer kanseri tedavisi gören ve sabah saatlerinde hayatını kaybeden Fırat için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Cenazeye Fırat'ın ailesi ve yakınları ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski başbakan yardımcıları Ali Babacan ve Beşir Atalay, eski bakanlar Abdülkadir Aksu, İsmet Yılmaz, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve bazı milletvekilleri katıldı.

Namazın ardından Fırat'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Babacan, camiden ayrılırken gazetecilerin yönelttiği sorulara, "Bugün açıklama yok." yanıtını verirken, Davutoğlu ise "Cenazede, cenaze konuşulur." dedi.

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