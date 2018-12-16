Deniz Baykal'a kötü haber!

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması talebinde bulunulan 17 yeni fezleke Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona gönderildi. Yaklaşık 1 yıldır tedavi gören ve sağlık durumu nedeniyle henüz Meclis'te yemin etmeyen CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal hakkında da dokunulmazlık fezlekesi düzenlendi.
Duvar'da yer alan habere göre; Yaklaşık 1 yıldır tedavi gören ve sağlık durumu nedeniyle henüz Meclis'te yemin etmeyen CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal hakkında da dokunulmazlık fezlekesi düzenlendi.
Yeni yasama döneminde Meclis'e 43 fezleke gelmişti. 26'ncı Dönem'den devreden 252 fezleke ile sayı 295'e yükselti.
Son gelen fezlekelerle birlikte Meclis Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona gönderilen fezleke sayısı 312'ye çıkmış oldu.
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