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Deniz Baykal kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Deniz Baykal neden öldü, hastalığı neydi?

14.02.2023 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, bugün Ankara'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Baykal'ın naaşı, düzenlenecek törenlerin ardından Devlet Mezarlığı'na defnedilecek. Deniz Baykal'ın hayatı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz....

Deniz Baykal kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Deniz Baykal neden öldü, hastalığı neydi?

Türkiye siyasetinin önemli isimlerinden biri olan Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, son yolculuğuna Ankara'da uğurlanıyor. 84 yaşında hayatını kaybeden Baykal'ın için ilk olarak uzun yıllar genel başkanlığını yaptığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde tören düzenlendi. Peki, Deniz Baykal kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Deniz Baykal neden öldü, hastalığı neydi? İşte hakkında tüm merak edilenler...

DENİZ BAYKAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI, NERELİ?

20 Temmuz 1938’de Antalya’da doğdu. Babasının adı Hüseyin Hilmi, annesinin adı Feride’dir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Doktorasını Siyasal Bilgiler Fakültesinde tamamladı. ABD Colombia ve Berkeley Üniversitelerinde iki yıl süreyle doktora sonrası çalışmalarına devam etti.

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Siyasal Bilgiler Fakültesinde siyaset bilimi doçenti olarak öğretim üyeliği görevinde bulundu. Siyaset bilimi alanında kitap ve makaleleri yayınlandı. 15(IV), 16(V), 18, 19, 20, 22. ve 23 Dönemlerde Antalya Milletvekili seçildi. Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanlığını yürüttü. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üyeliğine seçildi. 37. Hükümette Maliye Bakanlığı, 42. Hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 52. Hükümette Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerini üstlendi. Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığına seçildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinde bulundu. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Baykal, evli ve 2 çocuk babasıydı.

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DENİZ BAYKAL HASTALIĞI NEYDİ?

Deniz Baykal, 16 Ekim 2017'de beynindeki ana damarın tıkalı olması nedeniyle Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Buradaki 51 günlük tedavi sürecinin ardından, Almanya'da da yaklaşık 2,5 ay fizik tedavi gördü. 20 Mart 2018 tarihinde Türkiye'ye dönen Baykal'ın tedavisi devam etti.

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, babasının 11 Şubat 2023 tarihinde Ankara'daki evinde, uykusunda vefat ettiğini söyledi.

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