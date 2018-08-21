Deniz Feneri'nden Makedonya'ya kurban bağışı

Deniz Feneri Derneği, Kurban Bayramı dolasıyla bağışta bulunulan 105 hisse kurbanlığı Makedonya'da kesti.

Deniz Feneri tarafından Üsküp merkezli Ensar Kültür ve Yardımlaşma Derneği iş birliğinde bayramın ilk gününde Makedonya'nın başkenti Üsküp'e bağlı Studeniçan köyündeki bir mezbahada 105 kurbanlık hissesi kesildi.

Deniz Feneri Akdeniz Bölge Temsilci Ahmet Sargın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurbanlık faaliyetlerini Ensar Derneği ile yürüttüklerini aktararak, şunları belirtti:

"Deniz Feneri olarak 23 yıldır kurban faaliyetlerini yürütüyoruz dünyanın yaklaşık 45 ülkesinde. 2018 yılı kurban faaliyetleri kapsamında da Makedonya'da bulunuyoruz. Bu yıl Makedonya'da yaklaşık 105 hisse kestik. Makedonya'daki kardeşlerimize Türkiye'den bir yardım eli, Balkanlar'daki kardeşlerimizi unutmamak adına, onlara destek verdiğimizi göstermek adına buradayız. İnşallah amacımıza ulaşırız."

Ensar Derneği Başkanı Süleyman Baki de kesimi tamamlanan 105 hissenin dağıtımının Üsküp ve civarında gerçekleşeceğini belirterek, Türkiye'den gelen yardımların burada yaşayan vatandaşlar için önemli olduğunu kaydetti.

Bu tür faaliyetlerin, Türkiye'nin her zaman soydaşlarının yanında yer aldığının bir göstergesi olduğunu belirten Baki, "Ensar Derneği olarak Üsküp halkından toplanan vekaletlerle de birlikte onların da kesimi bugün burada gerçekleşiyor. İnşallah bunların dağıtımı Üsküp ve Doğu Makedonya'da gerçekleşecektir." diye konuştu.

