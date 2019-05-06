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Deniz Gezmiş ve arkadaşları Tunceli'de anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 18:48 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, idamlarının 47'nci yıl dönümünde düzenlenen programa anıldı.  Emek Partisi Tunceli İl Başkanlığı'nca yapılan etkinlikle Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan idam edilişlerinin 47'nci yıl dönümünde anıldı.

Deniz Gezmiş ve arkadaşları Tunceli'de anıldı

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, idamlarının 47'nci yıl dönümünde düzenlenen programa anıldı.
Emek Partisi Tunceli İl Başkanlığı'nca yapılan etkinlikle Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan idam edilişlerinin 47'nci yıl dönümünde anıldı. Sanat sokağında bir araya gelen kalabalık, Gezmiş, İnan ve Aslan'ın fotoğraflarını taşıyarak, idam edilmelerini attıkları sloganlarla protesto etti. Burada açıklamada bulunan Emek Partisi İl Başkanı Ergin Tekin, onların mücadelesi, halka bağlılıkları ve cesaretleri unutulmayacağını belirterek, "Her geçen yıl Denizleri ve mücadelelerini hatırlamak, emperyalizme karşı açıktan ve örgütlü bir savaşımın içerisinde yer almak isteyen gençlerin sayısı çoğalıyor. Uluslararası sermaye güçleri ve onların yerli işbirlikçileri dünyanın her tarafını yağmalıyor. Onların yerli işbirlikçileri Türkiye’den Venezuela ve Latin Amerika’ya, Suriye ve Ortadoğu’dan Afrika’ya ırkçı, gerici, mezhepçi savaş politikalarından vazgeçmiyor. Dünya halklarının barış ve özgürlük özlemlerine, savaş ve sömürüden başka cevap vermiyorlar" dedi.
Açıklamanın ardından grup, olaysız bir şekilde dağıldı.

FOTOĞRAFLI

Deniz Gezmiş ve arkadaşları Tunceli'de anıldı

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