Deniz Harp Okulu öğrencilerinin açık deniz eğitimleri başladı

İSTANBUL (AA) - Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu 3. sınıf öğrencileri, TCG BAYRAKTAR gemisiyle Arnavutluk, İtalya, İspanya, Tunus ve Muğla liman ziyaretlerini kapsayacak açık deniz eğitimlerine uğurlandı.

Deniz Harp Okulu'nda yapılan tören, İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı.

Öğrencilerin ailelerinin de katıldığı törende konuşan Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, "Bu genç bahriyeliler mavi vatanın yılmaz bekçileri olma yolunda zorlu bir eğitim ve öğretim dönemini başarıyla tamamlayarak, deniz subayı olmaya bir adım daha yaklaşmışlardır. Şimdi de onları donanmada yer alacakları görevlere hazırlamak, uluslararası ortamda temsil yeteneklerini geliştirmek, değişik kültürler arasında mukayese imkanını sağlamak, bilgi ve görgülerini artırmak maksadıyla uğurluyoruz." dedi.

Öğrencilerin sırasıyla Arnavutluk, İtalya, İspanya, Tunus ve Muğla'yı kapsayacak şekilde 29 günlük açık deniz eğitimi alacağını aktaran Payal, açık deniz eğitimleri süresince taktik manevralar, seyir, yangın ve yara savunma ile makine ve gemicilik eğitimleri verileceğini dile getirdi.