'Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Kuzey Kıbrıs'a üs kurulması önerisi' iddiası

Enerji kavgalarına sahne olacağı öne sürülen Akdeniz’de Suriye savaşını bahane ederek tüm ülkeler askeri varlıklarını arttırırken ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tek taraflı olarak Akdeniz enerji yataklarını paylaşırken Türkiye'nin de egemenlik haklarını kısıtlayacak girişimlere karşı planlamalarını yaptığı iddia edildi. KOMUTANLIKTAN BAKANLIĞA ÖNERİ



Yeni Şafak gazetesinde yer alan habere göre, bu doğrultuda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Dışişleri Bakanlığı’na sunulan öneride, Türkiye’nin KKTC’de uygun bir mevkide deniz üssü kurması gerektiği belirtildi. KKTC’de kurulacak deniz üssü, KKTC’nin egemenlik haklarının muhafazasında güvence olmasının yanısıra KKTC ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerinin korunması, deniz enerji sahalarındaki işgalleri önleyecek tedbirlerin alınması ve yeniden başlatılmak istenen müzakerelerde KKTC ve Türkiye’nin elinin güçlenmesine büyük katkı sağlayacak. Türkiye’nin KKTC’ye kurması olası Deniz Üssü’nün, İngilizlerin bölgedeki deniz üssü gibi egemen üs olarak tesisi öneriliyor.

BATILI GÜÇLERİN HAMLELERİ



Suriye Savaşı’nı bitirecek adımları atmadıkları gibi savaşın devamı için uğraşan ABD ve İngiltere başta olmak üzere Batılı güçler, Doğu Akdeniz’deki askeri varlıklarını arttırdı. Rusya, Amerika, İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya, Belçika, İspanya, Kanada, Portekiz, Yunanistan, Danimarka, savaş gemileriyle bölgede demirlemiş durumda. Öte yandan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Yunanistan, Akdeniz enerji sahalarında oldu bitti yoluyla hakimiyet kurmak üzere türlü girişimlere ve ortaklıklara imza atıyorlar. Avrupa Birliği desteğini arkasına almak suretiyle KKTC ve Türkiye’nin haklarını yok sayarak Kıbrıs Cumhuriyeti adına Münhasır Ekonomik Bölge ilanında bulunan GKRY, fiili durum yaratmak suretiyle enerji sahalarını ele geçirmek üzere çabalarını arttırdı. GKRY, halen uluslararası yasalara aykırı biçimde Akdeniz’de kıyısı bulunan Türkiye dışındaki tüm ana kara ülkeleriyle, başta İsrail olmak üzere, deniz yetki alanı sınırlandırma anlaşmaları yapıyor. YUNANİSTAN'IN TELAŞI



Yunanistan da aynı şekilde, uluslararası hukuk gereği ana kara Türkiye tarafından yapılması gereken anlaşmaları adalar üzerinden yapma telaşında. Dünya ticaret ve enerji trafiğinde önemli bir güzergah olan Doğu Akdeniz’de trilyonlarca dolarlık enerji rezervine hakim olmak üzere saflar şimdiden belirleniyor. Türkiye ise Akdeniz’de oldu bittilere izin vermeyeceği mesajını her platformda dile getirdiği gibi tedbir planlamalarını da yapıyor.

Kıbrıs adası, Doğu Akdeniz’deki enerji havzası üzerindeki varlığıyla öne çıktığı gibi, petrol ve ticaret yollarının da merkezinde. Ada, Akdeniz ile Hint Okyanusu’nu irtibatlandıran Süveyş Kanalı’nı kontrol ediyor. Doğu ile Batı arasındaki deniz ticaret yolu üzerinde bulunuyor ve dünya petrolünün yarıdan fazlasını oluşturan Ortadoğu ve Orta Asya petrollerinin ulaşım yollarını kontrol altında tutuyor. Bu stratejik konumu dolayısıyla tüm dünya güçlerinin gözlerini çevirdiği bölgede ilerleyen yıllarda yaşanacak gelişmelere yönelik Türkiye şimdiden tedbirlerini alıyor. MÜZAKERE GÜCÜ



KKTC’de sahip olunacak bir egemen deniz üssü sayesinde Türkiye Cumhuriyeti devleti, KKTC halkının güvenliğini sağlayacağı gibi KKTC halkının yanında olduğunu bir kez daha vurgulamış olacak. Deniz Üssü, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerinin korunması ve kollanmasında stratejik görev yerine getirecek. GKRY’nin KKTC ve Türkiye’nin hak ve menfaatlerini yok sayarak ilan ettiği deniz yetki alanı ve imzaladığı sınırlandırma antlaşmaları ile ihale ettiği petrol arama ruhsat sahalarında siyasi direktif çerçevesinde alınacak askeri tedbirlere katkı sağlayacak. Kıbrıs görüşmelerinde KKTC’nin müzakere gücünü arttıracak.