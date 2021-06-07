Deniz Salyası (Müsilaj) nedir? Deniz Salyası neden olur ve nerelerde var?

Son günlerde Marmara Denizi'nde görülen özellikle de İstanbul'un Anadolu yakasında kıyaya vuran deniz salyası tehlikesi vatandaşları meraklandırdı. Deniz salyası tehlikesi le burun buruna kaldığımız bu süreçte uzmanlardan önemli açıklamalar tarafından uyarılar yapılmaya devam ediliyor. Peki Deniz Salyası neden olur ve nerelerde var? İşte merak edilen ayrıntılar...

DENİZ SALYASI NEDİR?

Müsilaj halk arasında deniz salyası olarak bilinmektedir. Deniz salyası hemen hemen tüm bitkiler ve bazı mikroorganizmalar tarafından üretilen kalın, yapışkan bir maddedir. Yapışkan, sümüksü yapıya sahip olan müsilaj deniz sıcaklığının yükselmesi artan bakteriler sonucunda oluşur. Denizlerdeki müsilaj özellikle balıkçılar için olumsuz etkendir. Balıkçı ağlarına yapışan müsilaj avlanmayı zorlaştırır. Bitkilerdeki müsilaj, su ve gıdanın depolanmasında, tohum çimlenmesinde ve zar kalınlaşmasında rol oynar. Kaktüsler ve keten tohumları, özellikle zengin müsilaj kaynaklarıdır.

DENİZ SALYASI NEDEN OLUR? |NERELERDE VAR?

Marmara denizinde oluşan deniz salyası özellikle İstanbul'un Anadolu yakasındaki kıyılarında çok fazla olduğu gözlemlendi.

Bu oluşumun en büyük sebepleri arasında sanayi atıkları ve evsel atıkların boşaltımı gösteriliyor. Müsilaj, deniz suyuna giren ışığı azaltıyor. Fotosentezin engellenmesi dip canlılarının ölmesi olasılığını getiriyor. Müsilaj nedeniyle biyolojik çeşitlilikteki azalma Marmara Denizi’nin yanında Karadeniz ve Kuzey Ege’yi de olumsuz etkiliyor. İklim krizinin etkisiyle hassaslaşan denizlerimiz için acilen yeni çözümler üretmemiz gerekiyor.