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Deniz salyasının zararları nelerdir? Müsilaj (Deniz salyası) olan yerde denize girilir mi?

27.05.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir Türkiye kıyılarında görülen deniz salyası (Müsilaj) özellikle Marmara Bölgesi’nde ciddi boyutlara ulaştı. Birçok deniz canlısının ölümüne neden olan Deniz Salyası, birçok canlı türünün yaşamını tehdit ediyor. Deniz kirliliğinin sebep olduğu Deniz Salyası, kısa sürede birçok alanı kaplayabilen ve oldukça koyu kıvamlı bir maddedir.

Deniz salyasının zararları nelerdir? Müsilaj (Deniz salyası) olan yerde denize girilir mi?

Türkiye’de bir süredir görülen ve Marmara Bölgesi’nde yoğunluğu ile denizin rengini değiştiren Deniz Salyası, oldukça zararlı bir maddedir. Birçok canlı türünü tehdit eden özelliklerde bulunması ve son zamanlarda oldukça yaygınlaşması, birçok insanı korkuttu.

DENİZ SALYASI NEDİR?

Müsilaj, hemen hemen tüm bitkiler ve bazı mikroorganizmalar tarafından üretilen kalın, yapışkan bir maddedir.

Bu yapının oluşabilmesi için suyun çok sıcak ve durgun olması gerekiyor. Bu nedenle mevsimsel düzensizliklerin de müsilaj oluşumunda etkili olduğunu söylenebilir.

deniz salyası1

Marmara Denizi, endüstriyel ve evsel atıklardan çok etkilenen bir deniz. Bu tip etkiler denizlerdeki biyo çeşitliliğin azalmasına da neden oluyor. Tüm bu koşulların bir araya gelmesi müsilaj gibi yapıların oluşmasında etken bir rol oynuyor.

İlk kez 2007 – 2008 yıllarında Marmara’da görülen Deniz Salyası, şu an olduğundan çok daha yoğun bir şekilde ortaya çıkmıştı.

DENİZ SALYASININ ZARARLARI

deniz salyası2

Deniz içerisinde bulunan canlıların yaşam alanını daraltması nedeniyle hem denizlerdeki canlı türünü hem de balıkçılığın yapıldığı alanlarda balıkçılığı etkiliyor. Bu nedenle önlem alınması gereken konular arasında bulunan salyalar riskli bir durum oluşturabiliyor.

Müsilajın oluşmasında etkili olan bazı türler, toksin içerebiliyor. Bunlar da solungaçla, nefes alan bazı canlılar için risk oluşturuyor. Ancak bu tip canlılar genellikle bu tehlikeyi sezdikleri zaman, bu bölgeden kaçıyor. Bu da canlılarda ve biyo çeşitlilikte azalmaya neden oluyor.

deniz salyası4

Bazı uzmanlar müsilajın yaz aylarında son bulabileceğini belirtse de, müsilajın ne zaman etkisini kaybedeceği şimdilik belirsiz.

DENİZ SALYASI VARKEN DENİZE GİRİLİR Mİ?

Uzmanlar, Deniz Salyası varken denize girmenin yanlış olduğunu söylüyor. Müsilaj’ın seyrine bağlı olarak yerel yönetimler, denize girme konusunda vatandaşlara uyarıda bulunabilir. Müsilaj’a neden olan bazı organizmalar toksin içerebilir.

Ancak zaten, kötü görüntü sebebiyle insanların denize girmek istemeyeceği de bir gerçek.


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