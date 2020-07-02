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Deniz ve havuzda lens kullanılır mı?

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.07.2020 11:00 | Son Güncelleme

Kontakt lensle deniz ve havuzda yüzmenin ciddi enfeksiyonlara neden olabileceğini söyleyen uzmanlar, suyun sayısız tehlikeli mikroplara ev sahipliği yaptığını belirtti. Kontakt lenslerle yüzmek göz enfeksiyonlarına, tahrişe ve korneal ülser (yara) gibi potansiyel olarak göz ve görmeyi tehdit edici durumlara neden olabileceğini söyleyen Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz 'Görme problemi çok olan ve lens takmak zorunda olanlar tek kullanımlık lensleri su geçirmeyen yüzme gözlüğüyle beraber kullanmalı' dedi

Deniz ve havuzda lens kullanılır mı?

Su, içerisinde sayısız mikrop barındırabiliyor. En ciddi olanlardan birinin de kontakt lenslere yapışabilen ve korneanın enfekte ve iltihaplanmasına neden olabilecek Acanthamoeba organizması olduğunu vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Acanthamoeba keratit olarak adlandırılan bu durum, yüzme sırasında kontakt lense bulaşmasıyla ilişkilidir ve yeterince erken tedavi edilmezse görme kaybını gidermek için kornea nakli gerektirebilir. Bu tür olgularda kornea nakline rağmen başarılı olmak mümkün olmayabilir ve göz kaybedilebilir” açıklamasında bulundu.

ZORUNLU DURUMLARDA TEK KULLANIMLIK LENSLER TERCİH EDİLMELİ

Eğer görme problemi çok değilse, yani gözlük veya lens kullanmaksızın görme idare edilebilir durumdaysa tercihen lens kullanmadan havuz veya denize girmenin tavsiye edildiğini söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Ancak çok yüksek numara gözlük veya kontakt lens kullanan kişilerin görmesi çok düşük olacağından bu durumda lens kullanma zorunluluğu ortaya çıkar. Bu durumda da muhakkak tek kullanımlık lensler, su geçirmeyen yüzme gözlüğüyle beraber kullanılmalı. Yüzme sırasında gözlere su girerse, göz tahrişi ve enfeksiyon riskinizi azaltmak için kontakt lensler mümkün olan en kısa sürede çıkarılmalı” şeklinde konuştu.

SERT, GAZ GEÇİRGEN KONTAKT LENSLER YÜZERKEN KULLANILMAMALI

Kontak lenslerle yüzmenin gözleri tahriş edebileceğini ve hatta zarar verebileceğini belirten Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Yüzme gözlüğü takmak, gözün su ile temasını keserek hem olası enfeksiyondan ve tahrişten korunmaya yardımcı olur hem de su altında daha net bir görüş sağlar” diye konuştu. Sert, gaz geçirgen (GP) kontakt lenslerin yüzerken kullanılmaması gerektiğini, çünkü gözlerden düşme olasılığının daha yüksek olduğunu vurgulayan Op. Dr. Yılmaz, “Yumuşak kontakt lenslerin yüzerken gözünüzde kalma olasılığı daha yüksek olsa da gözeneklidirler ve kimyasalları ve bakterileri emerek göz tahrişi ve enfeksiyon riskini artırırlar. Ayrıca, yüzme havuzlarındaki tatlı su yumuşak lenslerin gözlere yapışmasına neden olarak önemli rahatsızlıklara neden olabilir” dedi.

GÖZE BATMA HİSSİ OLMASI DURUMUNDA LENS HEMEN ÇIKARILMALI

Yüzerken gözlere su girmesinin, gözleri yağlayan doğal gözyaşlarını da yıkadığının ve kronik kuru gözler gibi mevcut göz koşullarını kötüleştirebileceğinin altını çizen Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Kontakt lenslerle yüzmeye karar verme durumunda günlük tek kullanımlık lensler en güvenli seçenektir. Tek bir kullanımdan sonra atılmaları amaçlanır, bu da onları temizleme ve dezenfekte etme ihtiyacını ortadan kaldırır. Tek kullanımlık lens dahi kullanılsa herhangi bir zamanda gözde batma ve yanma meydana gelirse ilk yapılacak iş lensi derhal çıkarmak olmalıdır. Eğer lens çıkarılmasına rağmen yanma batma devam ederse muhakkak bir göz doktoruna başvurulmalı” uyarısında bulundu.

TEK KULLANIMLIK LENSLER YÜZDÜKTEN HEMEN SONRA ATILMALI

Güvende olmak için, günlük tek kullanımlık lenslerin yüzdükten hemen sonra atılmasının, gözlere nemlendirici damlalar veya kontakt lenslerle kullanım için onaylanmış yapay gözyaşları ile durulamanın ve daha sonra lensleri yeni bir günlük tek kullanımlık malzemeyle değiştirmenin uygun olduğunun altını çizen Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Her zaman tek kullanımlık lensler aylık kullanılan lenslere göre daha yüksek bir maliyet getirse de mevcut riskleri göz önüne alırsak bu maliyet farkı göz ardı edilebilir” dedi.

REÇETELİ YÜZME GÖZLÜKLERİ DE BİR SEÇENEK OLABİLİR

Yüzme sırasında yüzme gözlüğü kullanmanın hem suyun göz ile temasını önlediğini hem de lensin gözden düşüp kaybolmasını engellediğini paylaşan Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Ayrıca başka bir seçenek de özel olarak tasarlanmış, kırma kusurunu düzelten, reçeteli yüzme gözlükleridir. Bu gözlükler normal günlük yaşamda kullandığınız gözlüklerin yüzme gözlüğü şeklinde tasarlanmış halidir. Bunların dezavantajı astigmatı genellikle düzeltmezler. Avantajı ise UV filtresi ihtiva ettikleri için yüzerken olası güneşe maruz kalmadan dolayı gözleri güneşin zararlı etkilerinde korurlar. Bazı markalar hazır olarak kırıcılığı düzelten optik özellikli yüzme gözlükleri üretmektedirler. Bu gözlüklerde değişik numara seçenekleri sunulmaktadırlar” açıklamasında bulundu. Bir başka alternatifin de bütün bunlarla uğraşmak istemeyenler için uygun kornea yapısı olması durumunda lazer ile kırma kusurunun düzeltilmesi olduğunu belirten Op. Dr. Yılmaz, “Bu durumda normal yaşamda olduğu gibi deniz ve havuzda da iyi görmek için kırma kusurunu düzelten lens veya gözlüğe ihtiyaç duyulmayacaktır” dedi.

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