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  4. Deniz yatağında uyuyakaldı! Kıyıdan 4 mil açıkta bulundu

Deniz yatağında uyuyakaldı! Kıyıdan 4 mil açıkta bulundu

26.06.2023 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne’nin Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Yayla köyü sahilinde, şaşkına çeviren bir olay meydana geldi. Bir kişi deniz yatağında uyuyakaldı ve yaklaşık 4 mil açığa sürüklendi. Ailenin yardım istemesinin ardından şahıs, tekneyle kurtarılarak kıyıya götürüldü.

Deniz yatağında uyuyakaldı! Kıyıdan 4 mil açıkta bulundu

Edirne'de herkesi şaşırtan bir olay yaşandı. Tatil için Yayla köyü sahiline gelen ismi öğrenilemeyen kişi, deniz yatağında uyuyakaldı. Erkek şahıs, şiddetli rüzgar ve dalgaların da etkisiyle açığa doğru sürüklendi. Sahilde bulunan ailesi, bir süre sonra deniz yatağı ve adamı göremeyince bulundukları tesisin işletmecisinden yardım istedi.

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KIYIDAN 4 MİL AÇIKTA DENİZ YATAĞININ ÜZERİNDE BULDULAR

Tesis işletmecisi Mustafa Altunhan ve çalışanlar, 2 tekneyle denize açılarak kıyıdan yaklaşık 4 mil açıkta deniz yatağının üzerinde yardım bekleyen kişiye ulaştı.

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Tekneye alınan kişi, daha sonra kıyıya götürüldü.

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Bu kişinin açığa sürüklenme ve kurtarılma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Edirne Saros körfezi deniz yatağı

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