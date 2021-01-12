HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Denizde "kafes" ile balık avlarken yakalandılar

Denizde "kafes" ile balık avlarken yakalandılar

12.01.2021 10:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Denizde "kafes" ile balık avlarken yakalandılar

Hatay’ın Arsuz ilçesi sahili açıklarında yasadışı kafes yöntemiyle avcılık yapan 2 kişi yakalandı.Edinilen bilgiye göre, yasadışı su ürünleri avcılığının önlenmesine yönelik Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığı ekipleri tarafından drone destekli yapılan denetimlerde Arsuz ilçesi sahili Madenli açıklarında bir teknede bulunan şahısların yasadışı kafes yöntemi ile avcılık yaptığı belirlendi.Sahil Güvenlik ekiplerince tespit edilen teknede bulunan 2 avcıya Su Ürünleri Kanununa muhalefet etmekten 7 bin 416 lira idari para cezası uygulandı.

Hatay’ın Arsuz ilçesi sahili açıklarında yasadışı kafes yöntemiyle avcılık yapan 2 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, yasadışı su ürünleri avcılığının önlenmesine yönelik Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığı ekipleri tarafından drone destekli yapılan denetimlerde Arsuz ilçesi sahili Madenli açıklarında bir teknede bulunan şahısların yasadışı kafes yöntemi ile avcılık yaptığı belirlendi.
Sahil Güvenlik ekiplerince tespit edilen teknede bulunan 2 avcıya Su Ürünleri Kanununa muhalefet etmekten 7 bin 416 lira idari para cezası uygulandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf
'Dünyanın en saçma binası' ile ilgili yeni açıklama'Dünyanın en saçma binası' ile ilgili yeni açıklama
Letgo hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Letgo hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

En Çok Okunan Haberler

İbo Show'la ilgili flaş karar!

İbo Show'la ilgili flaş karar!

Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

FBI: ABD'nin 50 eyaletinin kongrelerinde silahlı protesto planlanıyor

FBI: ABD'nin 50 eyaletinin kongrelerinde silahlı protesto planlanıyor

Vahşet 04.00'te yaşandı! Çocuğunun gözleri önünde iple boğuldu

Vahşet 04.00'te yaşandı! Çocuğunun gözleri önünde iple boğuldu

Trump istifa mı etti? Dışişleri sayfasında çarpıcı detay

Trump istifa mı etti? Dışişleri sayfasında çarpıcı detay

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Diğer Haberler

Denizli'de pitbull dehşeti! 3 koyunu telef etti, 12’sini yaraladı

Pitbull dehşeti! 3 koyunu telef etti, 12’sini yaraladı

Ankara için korkutan deprem açıklaması: Tehlike sanılanın aksine daha yüksek

Ankara için korkutan açıklama: Tehlike sanılanın aksine daha yüksek

'Dünyanın en saçma binası' ile ilgili yeni açıklama

'Dünyanın en saçma binası' ile ilgili yeni açıklama

Denizli'de deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

Denizli'de korkutan deprem

Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan 'mutasyon' açıklaması

Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan 'mutasyon' açıklaması

İSKİ su kesintisi 12 Ocak 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi listesi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.