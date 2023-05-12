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  4. Denizden çıkartması 90 dakika sürdü! Tam 4 metre uzunluğunda... Nadir bulunan köpek balığını gören bir daha baktı

Denizden çıkartması 90 dakika sürdü! Tam 4 metre uzunluğunda... Nadir bulunan köpek balığını gören bir daha baktı

12.05.2023 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletindeki Padre Adası’nda iki balıkçı son derece nadir görülen çekiç kafalı köpek balığını fark etti. Yaklaşık 90 dakikalık mücadelenin sonunda balıkçılar köpek balığını karaya indirmeyi başardı. Köpek balığının fotoğraflarını çekip sosyal medyadan paylaşan balıkçılar kısa sürede viral oldu.

Denizden çıkartması 90 dakika sürdü! Tam 4 metre uzunluğunda... Nadir bulunan köpek balığını gören bir daha baktı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletindeki Padre Adası’nda iki balıkçı 14 metre boyunda ve yaklaşık yarım ton ağırlığındaki bir köpek balığını yakaladı. Balıkçılardan biri olan Gleen Laskowski yerel haber kaynağu Kill’e yaptığı açıklamada, “Büyük bir savaş verdik. Onu karaya çıkarttığımızda gerçek boyutunu görebildik. Birkaç fotoğraf çekip onu denize salmaya karar vermiştik. Ancak mücadeleden yorgun düştüğü için öldüğünü fark ettik. Yapabilecek bir şeyimiz yoktu” dedi.

SOSYAL MEDYADA ONU KONUŞUYOR

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Sosyal medyada yaptıkları paylaşımları gündem yaratan balıkçılar çekiç kafalı köpek balığını yakalamak için bir vatoz balığını yem olarak kullandıklarını ifade etti. Köpek balığını yakaladıklarında öldürme amaçlarının bulunmadığını belirten Laskowski, “Ben ve ortağım köpek balığı yakalama konusunda çok deneyimliyiz. Her zaman onlara zarar vermiyoruz ama bu kez işler hesapladığımız gibi gitmedi” diye konuştu.

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Uluslararası Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) Tehdit Altındaki Türlerin Kırmızı Listesi'ne göre, büyük çekiç kafalı köpekbalıkları "kritik tehlike altında" olarak sınıflandırılır. Bu sınıflandırmaya rağmen son derece nadir görülen çekiç kafalı köpek balığını avlamak Teksas’ta tamamen yasal.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Amerika Teksas köpek balığı

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