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  4. İzmir'de denize düşen alkollü kadın boğulma tehlikesi geçirdi

İzmir'de denize düşen alkollü kadın boğulma tehlikesi geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 02:06 | Son Güncelleme

İzmir’in Konak ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen bir kadın, denize düştü. Deniz polisi tarafından kurtarılan kadın, kıyıya çıktıktan sonra kendisini görüntüleyen gazetecilere küfür yağdırdı.

İzmir'de denize düşen alkollü kadın boğulma tehlikesi geçirdi

Edinilen bilgiye göre olay 01.00 sıralarında Alsancak Vapur İskelesi yakınlarında meydana geldi.

İddiaya göre aşırı alkollü olduğu belirtilen Ş.K. (28), bir anda dengesini kaybederek denize düştü. Ş.K.’nin denize düştüğünü gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri geldi. Boğulma tehlikesi geçiren Ş.K., deniz polisinin müdahalesi ile kurtarıldı.

GAZETECİLERE KÜFÜR ETTİ

Deniz polisi botu ile kıyıya getirilen Ş.K., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına küfür ve hakaret yağdırdı. Sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilen kadın daha sonra serbest bırakıldı. (İHA)

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