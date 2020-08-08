HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Denize girdikten sonra kayboldu! Baygın şekilde bulundu

Denize girdikten sonra kayboldu! Baygın şekilde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2020 08:18 | Son Güncelleme

İstanbul Silivri'de ailesiyle birlikte denize girmek için kıyıya gelen Suriye uyruklu 16 yaşındaki J.A., denize girdikten kısa bir süre sonra gözden kayboldu. 16 yaşındaki kız çocuğu deniz kenarındaki kayalıkların arasında saatler sonra bir polis memuru tarafından baygın şekilde bulundu.

Denize girdikten sonra kayboldu! Baygın şekilde bulundu

Dün gece saat 22.30 sıralarında Marina Caddesi'ne ailesiyle birlikte denize girmek için gelen 16 yaşındaki Suriye Uyruklu J.A. denize girdikten bir süre sonra kayboldu. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

BAYGIN HALDE BULUNDU

Arama çalışması başlatan ekipler, bölgeyi ve kıyı şeridini didik didik aradı. Gece karanlığı nedeniyle arama ve kurtarma çalışmaları güçlükle yapıldı. Aramalar sırasında Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis memuru Kemal Bozkurt, deniz kenarındaki kayalıkların arasında J.A.'yı fark etti. Baygın şekilde bulunan kız çocuğu polis memurları tarafından karaya çıkarıldı. Ekipler, ambulanslar gelene kadar kız çocuğunun başında bekledi.

d05c8d17da30740b10788e1798955e9b

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan genç kızın tedavisi sürüyor.

Kaynak: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden akıllı saat kullanmalısınız?Neden akıllı saat kullanmalısınız?
Bu bölgelerde oturanlar dikkatBu bölgelerde oturanlar dikkat
MSB sözleşmeli er başvurusu nasıl yapılır?MSB sözleşmeli er başvurusu nasıl yapılır?

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan koronavirüs aşısı açıklaması

Rusya'dan koronavirüs aşısı açıklaması

Sakarya’da kanlı gece! Bir saat arayla kurşun yağmuru

Sakarya’da kanlı gece! Bir saat arayla kurşun yağmuru

81 ile gönderildi! Bakanlık'tan 'Orman Yangınları' genelgesi

81 ile gönderildi! Bakanlık'tan 'Orman Yangınları' genelgesi

Yerli otomobilin markası belli oldu

Yerli otomobilin markası belli oldu

Yarışmaya veda ettiğini duyurdu!

Yarışmaya veda ettiğini duyurdu!

'Okulların açılmasını güvenli buluyor musunuz?'

'Okulların açılmasını güvenli buluyor musunuz?'

İlginizi Çekebilir

Koca: İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz

Koca: İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz

Türkiye’nin ilk ay yıldızlı camisi yarın ibadete açılıyor!

Türkiye’nin ilk ay yıldızlı camisi yarın ibadete açılıyor!

Gadir Hum nedir? Gadir Hum Bayramı'nı kimler kutlar, ne yapılır?

Gadir Hum nedir? Gadir Hum Bayramı'nı kimler kutlar, ne yapılır?

Sağlık Bakanı Koca'dan o iddialara yalanlama

Sağlık Bakanı Koca'dan o iddialara yalanlama

General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de

General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de

Diğer Haberler
Manisa'da fabrikada yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Çok sayıda ekip sevk edildi

Haliç Köprüsü'nde derz yenileme çalışmasının ikinci etabı başladı! 14 Ağustos'a kadar sürecek

İstanbullular dikkat! 14 Ağustos'a kadar sürecek

Küçükçekmece'de korku dolu anlar! Çığlığını duyan koştu: Beni öldürüyor

Korku dolu anlar! Çığlığını duyan koştu: Beni öldürüyor

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (8 Ağustos yurtta hava durumu)

Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Sakarya’da kanlı gece! Bir saat arayla kurşun yağmuru

Sakarya’da kanlı gece! Bir saat arayla kurşun yağmuru

Sapağı kaçıran sürücü, önce otomobile sonra bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Sapağı kaçıran sürücü, önce otomobile sonra bariyerlere çarptı: 3 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.