Denize girdikten sonra kayboldu! Baygın şekilde bulundu

Dün gece saat 22.30 sıralarında Marina Caddesi'ne ailesiyle birlikte denize girmek için gelen 16 yaşındaki Suriye Uyruklu J.A. denize girdikten bir süre sonra kayboldu. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

BAYGIN HALDE BULUNDU

Arama çalışması başlatan ekipler, bölgeyi ve kıyı şeridini didik didik aradı. Gece karanlığı nedeniyle arama ve kurtarma çalışmaları güçlükle yapıldı. Aramalar sırasında Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis memuru Kemal Bozkurt, deniz kenarındaki kayalıkların arasında J.A.'yı fark etti. Baygın şekilde bulunan kız çocuğu polis memurları tarafından karaya çıkarıldı. Ekipler, ambulanslar gelene kadar kız çocuğunun başında bekledi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan genç kızın tedavisi sürüyor.

Kaynak: DHA



