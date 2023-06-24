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Denize girmek için aracını park etti... 2 saat sonra polis aradı, geldiğinde gözlerine inanamadı!

24.06.2023 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ahmet Geyikçi, Antalya’da aracını park ettikten sonra denize girdi. Geyikçi, 2 saat sonra polisin kendisini araması sonucu piyasa değeri yaklaşık 350- 400 bin TL arasında olduğu değerlendirilen otomobilinin yanına geldi ve karşılaştığı durum karşısında adeta şoke oldu. Kente Ankara’dan tatil için geldiğini söyleyen Ahmet Geyikçi, "Şu an şoktayım yıllar sonra buraya geldim, bayramı burada kutlayalım dedik ama düştüğümüz durum bu" dedi.

Denize girmek için aracını park etti... 2 saat sonra polis aradı, geldiğinde gözlerine inanamadı!

Olay, saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi'nde yer alan Konyaaltı Sahili’nde bulunan otoparkta meydana geldi. Kökünden çürüdüğü görülen ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

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Ağacın devrildiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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İhbarla olay yerine gelen polisler plaka sisteminden otomobilin Ahmet Geyikçi'ye ait olduğunu belirledi. Telefonla ulaşılan Ahmet Geyikçi ve 2 çocuğu otomobillerini park ettiği bölgeye geldi.

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Geyikçi ve oğulları otomobillerini kontrol ederken polis ekiplerinden de bilgi aldı.

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Bu esnada haber verilen itfaiye ekipleri de bölgeye geldi.

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Ekipler, ağaç kesme motoru ile ilk olarak ağacın dallarını kesmeye başladı.

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İtfaiye ekipleri 30 dakikalık çalışmanın ardından ağacın altında kalan otomobili çıkarttı.

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MADDİ ZARAR MEYDANA GELDİ

Otomobilin yan aynası kırılırken, tavan kısmında çökmelerin olduğu görüldü.

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Piyasa değeri yaklaşık 350- 400 bin TL arasında olduğu değerlendirilen otomobilde maddi zarar meydana geldi.

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Aracın sahibi Ahmet Geyikçi şöyle konuştu:

"BAYRAMI BURADA KUTLAYALIM DEDİK AMA DÜŞTÜĞÜMÜZ DURUM BU"

Ankara’dan dün Antalya’ya tatil için gelmiştim. Bugün de çocuklarla denize girelim diye Konyaaltı sahiline geldik. Aracımı boş alana park ettikten sonra denize girdim ve 2 saat sonra polis bizi aradı. Geldim bu durumla karşılaştım. Yan aynam kırılmış ağaç kaldırıldıktan sonra belli olacak zararım. Umarım belediye de yardımcı olur ve zararımı karşılar. Şu an şoktayım yıllar sonra buraya geldim, bayramı burada kutlayalım dedik ama düştüğümüz durum bu"

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(İHA)

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antalya

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