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  4. Denizin ortasında feci olay: Sağ eli bileğinden koptu... Balıkçılar kabusu yaşadı

Denizin ortasında feci olay: Sağ eli bileğinden koptu... Balıkçılar kabusu yaşadı

11.12.2022 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne açıklarında balıkçı teknesinde feci bir olay yaşandı. Yasak olmasına rağmen dinamitle balık avlamak isteyen balıkçılar, dehşeti yaşadı. Ateşlenen dinamit, teknede bulunan balıkçının elinde patladı. Talihsiz balıkçının sağ eli bileğinden koparken, teknedeki diğer balıkçılar ise yaralandı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Denizin ortasında feci olay: Sağ eli bileğinden koptu... Balıkçılar kabusu yaşadı

Edirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı açıklarında bir teknede balık avlamak için kullanılan dinamitin patlaması sonucu 1'i ağır 3 balıkçı yaralandı. Dinamiti patlatan Erdal K.'nin sağ elinin bileğinden koptuğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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YASAĞI HİÇE SAYDILAR, FELAKETİ YAŞADILAR

Olay, öğle saatlerinde İbrice Limanı açıklarında meydana geldi. Erdal K. (44), Özer G. (40) ve Kadir K. (47), tekneyle balık avlamak için İbrice Limanı açıklarına geldi. Erdal K., yasak olduğu halde dinamit kullanarak balık avlamak istedi. Bu sırada dinamitin elinde patlaması sonucu Erdal K. ve teknede bulunan Özer G. ile Kadir K. yaralandı.

Çevredeki balıkçılar tarafından limana çıkartılan yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Sağ eli bileğinden kopan ve hayati tehlikesi bulunan Erdal K. ile yüzü ve gözlerinde yaralar bulunan Özer G. ile Kadir K., ilk müdahalelerinin ardından Edirne'de bulunan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Balıkçı Edirne Dinamit

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