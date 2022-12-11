Denizin ortasında feci olay: Sağ eli bileğinden koptu... Balıkçılar kabusu yaşadı

Edirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı açıklarında bir teknede balık avlamak için kullanılan dinamitin patlaması sonucu 1'i ağır 3 balıkçı yaralandı. Dinamiti patlatan Erdal K.'nin sağ elinin bileğinden koptuğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

YASAĞI HİÇE SAYDILAR, FELAKETİ YAŞADILAR

Olay, öğle saatlerinde İbrice Limanı açıklarında meydana geldi. Erdal K. (44), Özer G. (40) ve Kadir K. (47), tekneyle balık avlamak için İbrice Limanı açıklarına geldi. Erdal K., yasak olduğu halde dinamit kullanarak balık avlamak istedi. Bu sırada dinamitin elinde patlaması sonucu Erdal K. ve teknede bulunan Özer G. ile Kadir K. yaralandı.

Çevredeki balıkçılar tarafından limana çıkartılan yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Sağ eli bileğinden kopan ve hayati tehlikesi bulunan Erdal K. ile yüzü ve gözlerinde yaralar bulunan Özer G. ile Kadir K., ilk müdahalelerinin ardından Edirne'de bulunan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)

