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Denizli'de Anıl Alperen Yılmaz'ın cansız bedeni bulunmuştu! Korkunç cinayette sır perdesi aralandı, sorguda itiraf ettiler

27.10.2023 14:19 | Son Güncelleme:
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Denizli'de 18 yaşındaki Anıl Alperen Yılmaz'ın dere yatağında elleri, ayakları ve ağzı bağlı, göğsünden bıçaklanarak öldürülmüş halde cansız bedeni bulunmuştu. Yapılan soruşturmada gözaltına alınan Hozer kardeşlerden Sadi Hozer sorguda suçlarını itiraf etti. Yılmaz'ı haraç istemesi üzerine öldürdüklerini söyledi.

Olay, 15 Ekim'de Korucuk Mahallesi'nde meydana geldi. Çürüksu Deresi'nde yarı çıplak halde erkek cesedini görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Cinayet Bürosu ekiplerinin yaptığı incelemede, elleri, ayakları ve ağzı bağlı olan cesedin, göğsünde bıçak yarası tespit edildi. Yapılan araştırmada, cesedin, ilçenin Kınıklı Mahallesi'nde oturan dolandırıcılık, uyuşturucu kullanmak, tehdit gibi suçlardan 9 ayrı suç kaydı bulunan Anıl Alperen Yılmaz'a ait olduğu ve ailesinin 10 Ekim'de kayıp başvurusunda bulunduğu belirlendi. İncelemenin ardından ceset, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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SORGUDA İTİRAF ETTİ

Soruşturma başlatan Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri, öldürülen Yılmaz'ın en son Ulus Caddesi’nde motosiklet tamirciliği yapan Sadi Hozer ile ağabeyi Mahzar Hozer ile görüştüğünü belirledi. Bunun üzerine Hozer kardeşler gözaltına alındı. İki kardeşten Mahzar Hozer susma hakkını kullanırken, Sadi Hozer suçlarını itiraf edip, Yılmaz'ın iş yerlerine gelip, kendilerini ölümle tehdit ederek haraç istemesi üzerine bıçakla öldürüp, ellerini, ayaklarını ve ağzını bağlayıp, dereye yatağına attıklarını söylediği öğrenildi.

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Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hozer kardeşler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: DHA

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