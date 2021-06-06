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Denizli'de fabrikada yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

06.06.2021 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken yangın kontrol altına alındı.

Hacıeyüplü Mahallesi'nde nevresim ve havlu üretimi yapan fabrikada sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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27 İTFAİYE ARACI İLE 70 PERSONEL MÜDAHALE ETTİ

Fabrikadan yükselen dumanın kent genelinden görülebildiği yangına Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 27 itfaiye aracı ile 70 personel müdahale etti.

5 MİLYON TL'LİK ZARAR

İtfaiye ekipleri, çok miktarda tekstil ürününün olduğu fabrikayı saran alevleri yaklaşık 4 saatlik mücadelenin ardından kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle fabrikada yaklaşık 5 milyon TL'lik zarar olduğu öğrenildi

Kullanılamaz hale gelen fabrikadaki çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: DHA-AA

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