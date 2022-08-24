HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Denizli'de genç aşçının kahreden ölümü! Ağzından köpükler geldi, merdivende yere yığıldı

Denizli'de genç aşçının kahreden ölümü! Ağzından köpükler geldi, merdivende yere yığıldı

24.08.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir çok insanın zararlarını düşünmeden kullandığı protein tozu Denizli'de 21 yaşındaki Mustafa Dolay'ın ölümüne neden oldu. Spor yaptığı sırada aldığı takviye sonucu yere yığılan Dolay'ın ağzından köpük geldiği belirtilirken, vücudundan örnekler alındı. Genç adam Tavas'ta dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Denizli'de genç aşçının kahreden ölümü! Ağzından köpükler geldi, merdivende yere yığıldı

Denizli'de spor yaparken protein takviyesi kullandığı öğrenilen genç aşçı, apartmanın merdiveninde can verdi. Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Pelitlibağ Mahallesinde meydana geldi. Çanakkale'de gastronomi bölümü okuyan Mustafa Dolay (21), yaz tatili için Denizli'ye ailesinin yanına geldi. Spor yaptığı için gıda takviyesi aldığı öğrenilen Dolay, 4 katlı apartmanda bulunan evine girmek istediği sırada merdivende fenalaşarak yere yığıldı.

AĞZINDAN KÖPÜK GELDİ

Yeni Asır'ın haberine göre ihbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, ağzından köpük gelen Dolay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Mustafa Dolay'ın vücudundan alınan örnekler, ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara'ya gönderildi. Dolay Tavas'ta dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Screenshot_25


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Siparişe gitti, hayatının şokunu yaşadı: "Böyle bir şey daha önce..."Siparişe gitti, hayatının şokunu yaşadı: "Böyle bir şey daha önce..."
AK Parti'de 'olağanüstü' toplantı kararı! AK Parti'de 'olağanüstü' toplantı kararı!
Her satırı korkunç! Annesi ile erkek arkadaşını evde bastı, dehşet saçtıHer satırı korkunç! Annesi ile erkek arkadaşını evde bastı, dehşet saçtı
Anahtar Kelimeler:
Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Promosyonda Türkiye rekoru

Promosyonda Türkiye rekoru

Son dakika: Akaryakıta bir zam daha geliyor! Dün benzine yapılmıştı: Bu gece yarısı motorin fiyatları da değişiyor

Son dakika: Akaryakıta bir zam daha geliyor! Dün benzine yapılmıştı: Bu gece yarısı motorin fiyatları da değişiyor

Vahşet! Eşini ve 3 kızını, uyudukları sırada katletti

Vahşet! Eşini ve 3 kızını, uyudukları sırada katletti

Enfeksiyondan korur, tıkalı burnu açar dahası da var! Ayda 3 kez...

Enfeksiyondan korur, tıkalı burnu açar dahası da var! Ayda 3 kez...

Samimi görüntüler olay olmuştu! Eşinden ayrıldı

Samimi görüntüler olay olmuştu! Eşinden ayrıldı

Cüneyt Özdemir'den sert sözler: Kemal Bey emekli olmasın diye mi? Yeter, asla!

Cüneyt Özdemir'den sert sözler: Kemal Bey emekli olmasın diye mi? Yeter, asla!

İlginizi Çekebilir

Kan donduran olay! Arkadaşının karnını kesip bebeğini çaldı

Kan donduran olay! Arkadaşının karnını kesip bebeğini çaldı

İkizler birbirleriyle evlendi! Çocuklarını gören inanamadı

İkizler birbirleriyle evlendi! Çocuklarını gören inanamadı

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Öpme bahanesiyle yaklaştı! Kulağını kopartıp yedi

Öpme bahanesiyle yaklaştı! Kulağını kopartıp yedi

İnatçı göbek yağlarını şıp diye eritmeye başlar

İnatçı göbek yağlarını şıp diye eritmeye başlar

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.