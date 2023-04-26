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Denizli'de genç kadın, erkek arkadaşı tarafından evinde ölü bulundu!

26.04.2023 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tek başına yaşayan Çilem Uram (24), erkek arkadaşı tarafından evinde ölü bulundu. Uram’ın ölüm nedeni, yapılacak otopside belli olacak.

Denizli'de genç kadın, erkek arkadaşı tarafından evinde ölü bulundu!

Olay, saat 15.00 sıralarında Atalar Mahallesi 1328 sokakta bulunan apartmanın birinci katında meydana geldi. Bir markette kasiyer olarak çalışan Çilem Uram’dan haber alamayan erkek arkadaşı, genç kadının yaşadığı evine gitti. Eve girince Uram’ı hareketsiz gören erkek arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Uram’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Uram’ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis ekipleri evde inceleme yaptı.

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Uram’ın cansız bedenini bulan erkek arkadaşı ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Savcının incelemesinin ardından Uram’ın cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Genç kadının ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek. (DHA)

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