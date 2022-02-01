Denizli'de Oğuzhan Çalhan'ın şüpheli ölümü! Apart odasında geceyi birlikte geçirdiler, sabah ise...

Denizli'de 25 yaşındaki Oğuzhan Çalhan, sosyal medyada tanıştığı Serpil K. ile geceyi birlikte geçirdiği apart odasında ölü bulundu. Çiftin birlikte alkol ve uyuşturucu aldıkları iddia edilirken, şüpheli ölüm sonrası 24 yaşındaki Serpil K. gözaltına alındı. İşte soruşturma başlatılan Denizli'deki olayla ilgili tüm detaylar...

APART ODASINDA GECEYİ BİRLİKTE GEÇİRDİLER

Olay, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kısa bir süre önce sosyal medyadan tanışan Oğuzhan Çalhan (25) ve Serpil K. (24), gece saatlerinde planlama yaptıkları günlük apartta buluştu. Apart odasında alkol ve uyuşturucu madde aldıkları iddia edilen çift, geceyi beraber geçirdi.

SABAH UYANDIĞINDA ÇALHAN'IN HAREKETSİZ OLDUĞUNU FARK ETTİ

Sabah saatlerinde uyanan Serpil K., Oğuzhan Çalhan’a seslenerek kalkmasını söyledi. Hareketsiz bir şekilde duran Çalhan’ın cevap vermemesini üzerine paniğe kapılan genç kız, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım talebin bulundu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Çalhan’ın öldüğünü tespit etti. Bölgeye sevk edilen Olay Yeri İnceleme ekipleri, ölen gencin üzerinde ve apart odasında çalışma gerçekleştirdi.

YARA VE DARP İZİ YOK

Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmaların ardından Oğuzhan Çalhan’ın cansız bedeni, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Vücudunda herhangi bir yara ve darp izine rastlanılamayan Çalhan’ın kesin ölüm nedeninin ise yapılan otopsinin ardından ortaya çıkacağı belirtildi.

GENÇ KIZ GÖZALTINDA

Şüpheli bir şekilde ölen Çalhan’ın geceyi birlikte geçirdiği kız arkadaşı Serpil K. ise gözaltına alındı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

