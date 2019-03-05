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Denizli'deki görüntüler tartışma yaratmıştı! O polis görevden uzaklaştırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 14:12 | Son Güncelleme

Denizli Valiliği İl Göç İdaresi önünde dün, kimlik yenileme işlemi için sıra almayı bekleyen Suriye ve İran vatandaşlarından oluşan grup arasında çıkan kavgaya biber gazı ile müdahale eden polis memuru, soruşturma kapsamında geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

Denizli'deki görüntüler tartışma yaratmıştı! O polis görevden uzaklaştırıldı

Deliktaş Mahallesi'ndeki Denizli Valiliği İl Göç İdaresi önünde dün, uluslararası koruma başvurusunda bulunma ve kimlik yenileme işlemleri için sıra almak isteyen yabancı uyruklu kişiler arasında, sıra yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İl Göç İdaresine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yaklaşık 450 Suriye ve İran vatandaşı arasında bulunan kişilerin kavgasını sona erdirmek istedi. Ancak, tüm çabalara rağmen arbedenin devam etmesi üzerine polis, biber gazı sıkarak müdahalede bulundu. Bir polis memurunun kalabalığa biber gazı sıkma anı olay yerinde bulunan İranlı tarafından cep telefonuyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı. Polis memurunun biber gazlı müdahalesiyle ilgili Denizli Valiliği soruşturma başlattı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Kimlik yenileme işlemleri için Denizli İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde sıra almak isteyen yaklaşık 450 kişinin bulunduğu bir ortamda oluşan arbedenin önlenmeye çalışılması sırasında meydana gelen olay ile ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmış olup, ilgili polis memuru geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

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(DHA)

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polis Denizli biber gazı Suriye İRAN

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