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  4. Denizli'deki koronavirüs tablosu korkutuyor! Vaka sayısı iki haftada yüzde 70’in üzerine çıktı

Denizli'deki koronavirüs tablosu korkutuyor! Vaka sayısı iki haftada yüzde 70’in üzerine çıktı

31.01.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka haritasını açıkladı. 15-22 Ocak arasında il il haftalık vaka sayıları oranının açıklandığı tabloda Denizli'deki yükseliş dikkat çekti. Kentte 100 bin kişi de görülen haftalık vaka sayısındaki artış 2 haftada yüzde 70’in üzerine çıktı. Yüzde 84,4’lük aşılanma ile en çok aşı yapılan iller arasında yer alan Denizli'de artan vaka sayıları vatandaşları tedirgin etti.

Koronavirüsle mücadale sürerek Omicron varyantının etkisi giderek artıyor. Sağlık Bakanlığının açıkladığı haftalık raporda, 15 ile 21 Ocak tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayıları arttı. Sağlık Bakanlığının resmi sitesinde yayımlanan il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayıları ile günlük aşılama oranlarından derlediği bilgilere göre, salgınla mücadele kapsamında yürütülen yoğun aşılama çalışmaları; maske, mesafe ve hijyen gibi bireysel tedbirlere uyulmasının gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.

DENİZLİ'DE YÜKSEK AŞI ORANI

Mavi kategoride yer alan Denizli’de yüzde 84,4’lük aşılanma ile en çok aşı yapılan iller arasında yer aldı.

HAFTALIK VAKA SAYISI TIRMANIŞA GEÇTİ

25 ile 31 Aralık tarihleri arasında görülen haftalık vaka sayısı 100 binde 266,02 olarak gerçekleşen kentte, 15 ile 21 Ocak tarihleri arasında 100 bindeki vaka sayısı 336,82 yükseldi.

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YÜZDE 70'LİK ARTIŞ

Kentte haftalık 100 binde görülen vaka sayısı 2 haftada yüzde 70,8’lik artış oldu. Artan vaka sayıları Denizlili vatandaşları tedirgin etti.

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(İHA)

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koronavirüs (Covid-19) Denizli Koronavirüs risk haritası
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