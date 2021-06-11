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  4. Denizli, Konya ve Antalya'da deprem mi oldu? 11 Haziran nerede deprem oldu, kaç şiddetinde oldu? |11 Haziran 2021 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Denizli, Konya ve Antalya'da deprem mi oldu? 11 Haziran nerede deprem oldu, kaç şiddetinde oldu? |11 Haziran 2021 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

11.06.2021 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulunduğu yer ve coğrafi konumu gereği pek çok fay hattının yer aldığı ülkemizde zaman zaman depremler meydana geliyor. Vatandaşlar 11 Haziran 2021 tarihinde deprem olup olmadığını merak ediyor. Denizli, Konya ve Antalya bugün sabah saatlerinde sallandı. Peki 11 Haziran'da nerede deprem oldu, kaç şiddetinde oldu? İşte 11 Haziran 2021 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Denizli, Konya ve Antalya'da deprem mi oldu? 11 Haziran nerede deprem oldu, kaç şiddetinde oldu? |11 Haziran 2021 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Jeolojik konumu sebebiyle ülkemiz birçok fay hattının yer aldığı ve depremlerin çok sık meydana geldiği bir ülke. 11 Haziran 2021 Cuma gününde deprem olup olmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki 11 Haziran'da deprem mi oldu? 11 Haziran'da nerede deprem oldu?

11 HAZİRAN DEPREM Mİ OLDU? 11 HAZİRAN 2021 NEREDE DEPREM OLDU? AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ...

AFAD'ın sitesine bakıldığında sabah saat 08:20:44'te Denizli Kale'de 7.00 derinliğinde 1.5 büyüklüğünde bir deprem olduğu görülüyor. Yine saat 07:34:01'de Ege Denizi, Datça, Muğla'da 2.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sabah 05:12:16'da ise Konya, Hüyük'da 5.49 derinliğinde 1.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Antalya Manavgat sabaha karşı 04:32:19'da 2.6 ile sallandı.

AFAD son depremler listesini aşağıda görebilirsiniz:

afadsondepremlerrrr11haziran

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ise saat 08:20:44'te Aydın Karacasu'da 15.9 km derinliğinde ve 1.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Saat 07:34:00'de ise Oniki Adalar, Akdeniz'de 2.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Antalya, Bilginler-Serik sabaha karşı 04:32:20'de 2.9 ile sallandı.

Kandilli son depremler listesini aşağıda görebilirsiniz:

kandiili11haziran

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