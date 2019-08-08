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Denizli'deki deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 15:27 | Son Güncelleme

Vali Hasan Karahan: - "Bazı evlerde hasar olduğu belirtiliyor. Hasar tespit çalışmalarına başlandı"

DENİZLİ (AA) - Denizli Valisi Hasan Karahan, Bozkurt merkezli depreme ilişkin hasar tespit çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 büyüklüğündeki depremin Bozkurt ve Baklan ilçelerinde yoğun olarak hissedildiğini belirtti.

Deprem sonrasında başta AFAD olmak üzere sağlık ekipleri, UMKE ve diğer birimlerin bölgeye intikal ettirildiğini vurgulayan Karahan, "Bazı evlerde hasar olduğu belirtiliyor. Hasar tespit çalışmalarına başlandı. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi gelmedi. Sağlık ekiplerimiz de bölgede. Bilgi geldikçe kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

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Denizli deprem hasan karahan Vali

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