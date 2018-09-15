HABER

Denizli'deki iş kazasında ölenlerin yakınları yardım istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 19:06 | Son Güncelleme

Ölen Afganistan uyruklu işçilerin yakınları, cenazelerin Afganistan'a götürülmesi için yardım talebinde bulundu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden Afganistan uyruklu işçilerin yakınları, paraları olmadığı için cenazelerin Afganistan'a götürülmesi için yardım talebinde bulundu.

Çamlaraltı Mahallesi'ndeki seyir tepesi şehir ormanı rekreasyon alanı inşaatında vincin bağlantı noktalarından birinin kopması sonucu 30 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybeden 3 işçinin cenazeleri, otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hastane önünde bekleyen işçilerin yakınları ile arkadaşları, otopsi işlemlerinin ardından teslim almayı bekledikleri cenazeleri Afganistan'a götürerek toprağa vermek istiyor. İşçilerin yakınları ve arkadaşları maddi durumları elvermediği için yetkililerden yardım bekliyor.

- "Hiçbir şeyimiz yok"

Hastane önünde arkadaşlarının cenazesini bekleyen Afganistan uyruklu Taçmuhammet Rahmani, çok üzgün olduklarını belirterek, "Memleketimize nasıl götüreceğimizi bilmiyoruz. Buraya çalışmaya geldik. Bizde para yok. Götürmek için bize yardımcı olunsun, şehitlerimiz Afganistan'a gönderilsin." dedi.

Afganistan'da hayat şartları zor olduğu için Türkiye'ye geldiğini anlatan Rahmani, "Afganistan'dan buraya gezmek için gelmedik. Afganistan'da DEAŞ var, Taliban var. Orada savaş var. Dinimiz aynı, mezhebimiz aynı. Burası Müslüman memleket olduğu için buraya çalışmaya geldik. Sadece mecburiyetten buradayız. Hiçbir şeyimiz yok ki şehitlerimizi kendimiz götürsek. Bekliyoruz ki şehitlerimizi nasıl götürelim." diye konuştu.

Rahmani, çalışırken iş güvenliği önleminin yetersiz olduğunu ve kask takılmadığını öne sürdü.

Aynı inşaatta çalışan Habibullah Rasuli de hastanede arkadaşları ile beklediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Afganistan'dan buraya çalışmaya geldik, paramız hiçbir şeyimiz yok. 20-25 kişi burada oturuyoruz. Cenazeleri nasıl götüreceğimizi bilmiyoruz. Burada 'alırsan teslim edeceğiz' diyorlar. Biz bunu teslim alsak nasıl götürelim. Annesi babası 'getirin' diyor, paramız yok nasıl götürelim? Biz Afganistan'dan anne babamızı, kardeşlerimizi bırakmışız gelmişiz. Sabahtan akşama kadar çalışıyoruz. Şehitlerimizi götürmek için yardım istiyoruz."

Çamlaraltı Mahallesi'ndeki seyir tepesi şehir ormanı rekreasyon alanı inşaatında kullanılan vincin bağlantı noktalarından birinin kopması sonucu, vincin ucundaki 4 işçinin bulunduğu sepet, yaklaşık 30 metreden yere düşmüş, işçilerden Ehsanulah Nebizade (19) olay yerinde, Muhammet İsa Palvamani (20) ve Lal Muhammet Rahimi (24) kaldırıldıkları Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Denizli Devlet Hastanesine ağır yaralı olarak kaldırılan Nurullah Aelishah'ın (24) tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Afganistan uyruklu işçilerden Lal Muhammet Rahimi ve Nurullah Aelishah'ın çalışmak için iki ay önce Türkiye'ye geldikleri kaydedildi.

Öte yandan hayatını kaybeden işçilerin Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgunda devam eden otopsi işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

PARTNERGözleri hiç değişmemiş!Gözleri hiç değişmemiş!
'Sivrihisar Hava Gösterileri' nefes kesti'Sivrihisar Hava Gösterileri' nefes kesti
Şişli'de dehşet anları! 20 saniyede bitirdilerŞişli'de dehşet anları! 20 saniyede bitirdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afgan Afganistan iş kazası işçi uyruk YABANCI

En Çok Okunan Haberler

Nurgül Yeşilçay'ın başrol oyuncusu olduğu Gülperi dizisi Gaziantep’i ikiye böldü

Nurgül Yeşilçay'ın başrol oyuncusu olduğu Gülperi dizisi Gaziantep’i ikiye böldü

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel kararını verdi

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel kararını verdi

Fuhuş yapan kadının ibretlik itirafları!

Fuhuş yapan kadının ibretlik itirafları!

Adana'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Adana'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Mahkeme yasak aşk itirafıyla sarsıldı!

Mahkeme yasak aşk itirafıyla sarsıldı!

AK Partili Mehmet Metiner: Meclis'te israf had safhadaydı

AK Partili Mehmet Metiner: Meclis'te israf had safhadaydı

İlginizi Çekebilir

Fuhuş yapan kadının ibretlik itirafları!

Fuhuş yapan kadının ibretlik itirafları!

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 büyükelçi merkeze çekildi

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 büyükelçi merkeze çekildi

Dövmeli pişkin teröristin cezası belli oldu

Dövmeli pişkin teröristin cezası belli oldu

MİT ve Jandarma'dan büyük operasyon! Askerlerimizin naaşını kaçıran 9 terörist Türkiye'ye getirildi

MİT ve Jandarma'dan büyük operasyon! Askerlerimizin naaşını kaçıran 9 terörist Türkiye'ye getirildi

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemi sonrası 15 maddelik talep listesi kabul edildi

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemi sonrası 15 maddelik talep listesi kabul edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

"Mezarlıkta terörist cenazesi istemiyoruz" tepkisi

"Mezarlıkta terörist cenazesi istemiyoruz" tepkisi

Şişli'de dehşet anları! 20 saniyede bitirdiler

Şişli'de dehşet anları! 20 saniyede bitirdiler

İlk bedelli askerler birliklerine teslim oldu! Onları bu cümleyle karşıladılar

İlk bedelli askerler birliklerine teslim oldu! Onları bu cümleyle karşıladılar

Yüzde 50 artırıldı! 3. Havalimanı ihalesinde yeni gelişme

Yüzde 50 artırıldı! 3. Havalimanı ihalesinde yeni gelişme

Kararname sonrası ilk uygulama! Eski MEB Müsteşarı Yusuf Tekin rektör oldu!

Kararname sonrası ilk uygulama! Eski MEB Müsteşarı Yusuf Tekin rektör oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.