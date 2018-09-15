Denizli'deki iş kazasında ölenlerin yakınları yardım istiyor

Hastane önünde arkadaşlarının cenazesini bekleyen Afganistan uyruklu Taçmuhammet Rahmani, çok üzgün olduklarını belirterek, "Memleketimize nasıl götüreceğimizi bilmiyoruz. Buraya çalışmaya geldik. Bizde para yok. Götürmek için bize yardımcı olunsun, şehitlerimiz Afganistan'a gönderilsin." dedi.

Hastane önünde bekleyen işçilerin yakınları ile arkadaşları, otopsi işlemlerinin ardından teslim almayı bekledikleri cenazeleri Afganistan'a götürerek toprağa vermek istiyor. İşçilerin yakınları ve arkadaşları maddi durumları elvermediği için yetkililerden yardım bekliyor.

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden Afganistan uyruklu işçilerin yakınları, paraları olmadığı için cenazelerin Afganistan'a götürülmesi için yardım talebinde bulundu.

Afganistan'da hayat şartları zor olduğu için Türkiye'ye geldiğini anlatan Rahmani, "Afganistan'dan buraya gezmek için gelmedik. Afganistan'da DEAŞ var, Taliban var. Orada savaş var. Dinimiz aynı, mezhebimiz aynı. Burası Müslüman memleket olduğu için buraya çalışmaya geldik. Sadece mecburiyetten buradayız. Hiçbir şeyimiz yok ki şehitlerimizi kendimiz götürsek. Bekliyoruz ki şehitlerimizi nasıl götürelim." diye konuştu.

Rahmani, çalışırken iş güvenliği önleminin yetersiz olduğunu ve kask takılmadığını öne sürdü.

Aynı inşaatta çalışan Habibullah Rasuli de hastanede arkadaşları ile beklediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Afganistan'dan buraya çalışmaya geldik, paramız hiçbir şeyimiz yok. 20-25 kişi burada oturuyoruz. Cenazeleri nasıl götüreceğimizi bilmiyoruz. Burada 'alırsan teslim edeceğiz' diyorlar. Biz bunu teslim alsak nasıl götürelim. Annesi babası 'getirin' diyor, paramız yok nasıl götürelim? Biz Afganistan'dan anne babamızı, kardeşlerimizi bırakmışız gelmişiz. Sabahtan akşama kadar çalışıyoruz. Şehitlerimizi götürmek için yardım istiyoruz."