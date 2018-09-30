Denizli'deki yangın

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 8 katlı apartmanda çıkan yangında 4 yaşındaki ikizlerden biri öldü, diğeri ağır yaralandı.

Karşıyaka Mahallesi 2390 Sokak'ta bulunan apartmanın sekizinci katındaki evinde ikiz torunlarına bakan anneanne Fatma Karacaoğlu, tarhana yapmak üzere apartmanın bahçesine indi.

Bu sırada daireden duman çıktığının görülmesine üzerine eve koşan Karacaoğlu, 4 yaşındaki ikiz torunlarından Sefa Mustafa Öztürk'ü yaralı halde dışarı çıkardı.

Diğer torunu Mustafa Emir'i de kurtarmak için yeniden eve girmek isteyen Karacoğlu, yoğun duman nedeniyle başarılı olamadı.

Yangın, Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Evdeki incelemede Mustafa Emir Öztürk'ün cesedine çocuk odasında ulaşıldı.

Öztürk'ün cesedi, cumhuriyet savcının incelemesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Sefa Mustafa Öztürk'ün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Yangın sonrası eve gelen anne Raziye Karacaoğlu, fenalık geçirdi. Yakınlarının sakinleştirmeye çalıştığı anne, "O çocuklar orada kalamaz, ben şimdi kime Mustafam diye sarılıp uyuyacağım." diyerek feryat etti.

İtfaiye ekiplerinin ilk incelemesinde yangının çakmakla oynanması sonucu çıkmış olabileceği değerlendirildi.

