HABER

"Denizli'den can kaybı ya da yaralı bilgisi ulaşmadı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 16:19 | Son Güncelleme

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu: "(Denizli'de 6 büyüklüğündeki deprem) 1900'lerden bugüne kadar deprem üretmemiş ama bildiğimiz bir fay hattında meydana geldi. Şu ana kadar herhangi can kaybı ya da yaralı bilgisi ulaşmadı" - "Binalarda hasarlar olduğu bilgisi bize ulaştı. Çatlaklar, bacaların düştüğü, kiremitlerin kırıldığı gibi. Onlar için de yine elimizden geleni yapıyor olacağız" - "Şu ana kadar 2 ila 4 büyüklükleri arasında 10'dan fazla artçı deprem oldu. Bunlar devam edecektir"

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Denizli'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından herhangi can kaybı ya da yaralı bilgisinin kendilerine ulaşmadığını belirtti.

Güllüoğlu, Denizli'nin Bozkurt ilçesi Armutalanı köyü yakınlarında saat 14.25'te, 6 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinlikte meydana gelen depreme ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Belediye, ilgili kamu kuruluşları ve bölgedeki kaymakamlarla irtibatlarının devam ettiğini belirten Güllüoğlu, "1900'lerden bugüne kadar deprem üretmemiş ama bildiğimiz bir fay hattında meydana geldi. Yakın bir ilçede çalışma yapan ekiplerimiz, deprem olduktan sonra alana geçti. Şu ana kadar herhangi can kaybı ya da yaralı bilgisi ulaşmadı." ifadelerini kullandı.

İncelemelere destek olması amacıyla çevre illerden ekiplerin de alana sevk edildiğini anlatan Güllüoğlu, herhangi can kaybı ya da yaralanma olmamasının sevindirici olduğunu ve bu durumun değişmemesini umduklarını kaydetti.

Depremin yol açtığı hasara ilişkin de bilgi veren Güllüoğlu, "Binalarda hasarlar olduğu bilgisi bize ulaştı. Çatlaklar, bacaların düştüğü, kiremitlerin kırıldığı gibi. Onlar için de yine elimizden geleni yapıyor olacağız. Şu ana kadar 2 ila 4 büyüklükleri arasında 10'dan fazla artçı deprem oldu. Bunlar devam edecektir." diye konuştu.

Kurban Bayramı'nda İstanbul'da gezilecek yerler Kurban Bayramı'nda İstanbul'da gezilecek yerler
İstanbul'da dev uygulama! İstanbul'da dev uygulama!
GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da bombalı eylem hazırlığındaki kişi yakalandıGÜNCELLEME - Şanlıurfa'da bombalı eylem hazırlığındaki kişi yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
(AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Armutalanı Bozkurt Denizli deprem

En Çok Okunan Haberler

Yalanlıyorlardı! Flaş karar

Yalanlıyorlardı! Flaş karar

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Bir indirim haberi daha!

Bir indirim haberi daha!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Kuşadası Körfezi'nde deprem!

Kuşadası Körfezi'nde deprem!

Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-12' uygulaması

İstanbul'da dev uygulama!

Denizli'de deprem sonrası heyelan böyle görüntülendi

Denizli'deki deprem sonrası korkutan görüntü

Denizli'de büyük panik! Depremin ardından ilk görüntüler

Denizli'de büyük panik! Depremin ardından ilk görüntüler

'UEFA Süper Kupa Finali' için bazı yollar trafiğe kapanacak

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapanacak

Son dakika! Denizli'de deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu

Denizli'de deprem! AFAD duyurdu

Ortaköy'deki terör saldırısı davasında ara karar açıklandı

Türkiye'yi sarsan saldırıda ara karar açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.